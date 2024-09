Fotbaliștii remarcați de Elias Charalambous la finalul meciului cu RFS! Ce a spus despre Vlad Chiricheș

La finalu meciului, antrenorul Elias Charalambous și-a felicitat jucătorii pentru evoluția de zile mari pe care au avut-o în fața lui FK RFS.

"Sunt foarte fericit pentru jucători. A fost un prim meci european și am început așa cum trebuia. Felicitări încă o dată jucătorilor mei.

Am vrut să facem un meci foarte bun, am fost toate cele 90 de minute concentrați și am respectat planul. Sunt foarte fericit pentru Bîrligea, îi știm calitatea și sunt sigur că ne va ajuta foarte mult. Am încercat să ajutăm toți jucătorii, mai ales pe cei noi. Ei sunt cei care intră pe teren și trebuie să aibă o mentalitate puternică. Astăzi, mentalitatea a fost foarte bună.

Am câștigat meciul și am câștigat o echipă. Chiricheș, Edjouma, Ștefănescu au jucat puțin în ultimul timp și mă bucur că au făcut un meci bun. Darius este foarte important pentru echipă, Tănase a intrat foarte bine, toți băieții au jucat bine.

Mă cunoașteți foarte bine și știți că eu iau mereu meci cu meci. Bine, că suntem pe locul doi în Europa League, dar să nu uităm că este abia primul joc.

Acum vrem să ne bucurăm de această victorie, însă pe lângă acest lucru vrem să rămânem concentrați și să câștigăm cât mai multe puncte posibile.

Toți jucătorii noștri au calitate și vom avea nevoie de toți în perioada care vine, pentru că vom juca la trei zile. Sunt sigur că vor fi pregătiți să facă față.

Vreau să le mulțumescu fanilor din toată inima. Sunt fericit că ne-au fost alături și am reușit să câștigăm", a spus Elias Charalambous la finalul meciului cu RFS.