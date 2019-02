Ultimele vesti despre starea fratelui lui Mirel Radoi! Drumul pana la spitalul din Timisoara, UN COSMAR: "Ma bucur ca am ajuns cu pacientul in viata!"

Radoi se roaga pentru fratele lui, care a cazut de la etajul 4.

"Pericolul nu a trecut", spun medicii. Fratele lui Radoi a fost transportat la Timisoara.

Radoi a mers la Severin sa fie alaturi de fratele lui, Mihai, care a cazut de la etajul patru. Medicii au reusit sa-l stabilizeze.

"Da, starea lui este buna. Sa speram ca evolutia in continuare va fi favorabila", a declarat medicul Radu Iman.

Fratele lui Radoi a fost dus cu ambulanta la Timisoara. Elicopterul SMURD nu a putut decola din cauza conditiilor meteo. Drumul de doua ore a fost de cosmar.



"Ma bucur ca am ajuns cu pacientul in viata. Am intalnit pe timpul transportului si ninsoare, si viscol", a declarat medicul Aurora Gramescu.

Rudele lui Radoi au venit la spital.