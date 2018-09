Sabin Ilie revine pe terenul de fotbal la 8 ani de la ultimul meci! La ce echipa va fi antrenor-jucator

Fostul atacant de la Steaua, Rapid si Dinamo se va lupta cu U Craiova 1948!

Sabin Ilie revine in fotbal! Ajuns la 43 de ani, Sabin Ilie a acceptat sa o preia pe Viitorul Domnesti, echipa aflata in seria a treia din Liga a III-a. Sabin Ilie va fi antrenor-jucator la noua echipa, anunta Libertatea. Sabin Ilie s-a antrenat cu echipa in ultima perioada insa nu a putut sa o preia pana acum.

Motivul? Cartea verde ramasese in China, acolo unde a jucat ultima data in sezonul 2008/2009 pentru Qingdao Hailifeng. Viitorul Domnesti, noua sa echipa, se afla pe ultimul loc dupa 4 etape cu 0 puncte. In aceasta serie se mai afla echipe precum Voluntari II, Astra II, U Craiova 1948 (echipa lui Mititelu), CS U Craiova II sau Hermannstadt II. Lider este Turris Oltul Turnu Măgurele.

Sabin Ilie a jucat de-a lungul carierei la Steaua, Fenerbahce, Valencia, FC National, Rapid, FC Vaslui, UTA si Dinamo.