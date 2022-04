Românul de la Arsenal a revenit după un an de absență! El se accidentase grav la genunchi

Mijlocașul ofensiv Cătălin Cîrjan (19 ani) a revenit în această săptămână la antrenamentele lui Arsenal, după o perioadă de un an în care a stat departe de gazon din cauza unei accidentări grave la genunchi.

Deocamdată, dată fiind durata lungă a absenței, românul face doar antrenamente ușoare în cadrul programului echipei Under 23, care mai are de disputat două meciuri în actualul sezon. Este însă puțin probabil ca mijlocașul să fie folosit în aceste partide oficiale.

”God is Great. Back on the pitch” (n.r. - Dumnezeu e mare. Din nou pe teren), a scris Cîrjan pe Instagram.

De la Viitorul Domnești din Liga 3 la Arsenal în Premier League

Cătălin Cîrjan poate evolua ca mijlocaș coordonator sau dreapta, dar antrenorul Kevin Betsy, care de cele mai multe ori preferă să joace fără ”decar” clasic, intenționează să-l folosească la Arsenal Under 23 în viitorul sezon drept unul dintre cei doi mijlocași centrali.

Tânărul fotbalist român a ajuns la Arsenal în 2019, după ce în țară a evoluat la Viitorul Domnești, în liga a treia. Înainte de accidentare, el chiar a fost chemat de managerul Mikel Arteta la antrenamentele primei echipe.