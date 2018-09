IREAL | A mers la vestiare si nu s-a mai intors: si-a incheiat cariera de fotbalist... LA PAUZA! Reactia colegilor: "Nici la juniori nu am vazut asa ceva!"

Gest incredibil petrecut la o partida de fotbal american. Un jucator a decis sa se retraga din activitatea sportiva... la pauza meciului in care era implicat.

Vontae Davis, in varsta de 30 de ani, jucatorul celor de la Buffalo Bills a pus punct carierei chiar la pauza partidei cu Los Angeles Chargers. Fara sa spuna nimanui nimic, nici macar coechipierilor, Davis s-a schimbat in vestiar si a plecat pur si simplu de la stadion. Echipa sa era condusa cu 28-6.

"El a parasit meciul de la sine putere, nu era accidentat, iar apoi ne-a spus ca a terminat-o cu fotbalul", a declarat Sean McDermott, antrenorul lui Buffalo Bills. "Nu am mai vazut asa ceva, la echipele de juniori, in liceu sau la profesionisti, niciodata. Nu a spus nimic nimanui si am descoperit ca nu mai este acolo in timp ce reveneam pe teren pentru repriza a doua. Ne-a spus ca se retrage, asta-i tot", a precizat si Lorenzo Alexader, unul dintre colegii lui Davis.

Ulterior, Davis a incercat sa-si justifice gestul printr-un scurt comunicat si a precizat ca numeroasele accidentari l-au determinat sa recurgala acest gest: "Nu asa mi-am imaginat ultimul meu meci in NFL. Insa astazi, pe teren, realitatea m-a lovit puternic si rapid: nu mai trebuie să joc".