ULTIMA ORA | EVENIMENT DE GALA! Un nou stadion a fost inaugurat in Romania! VIDEO

Un nou stadion a fost inaugurat astazi in Romania.

Primaria orasului Filiasi a organizat astazi inaugurarea stadionului din oras. Terenul are o suprafata de 64 de metri latime si 102 metri lungime si de asemenea stadionul are 1360 de locuri, dintre care 80 de locuri la VIP. Stadionul a costat in jur de 1.200.000 de lei.

"Vor fi manifestari cu aceasta ocazie, evident asa cum se cade unui eveniment de asemenea amploare. Tot vineri, va avea loc un meci oficial intre CSO Filiasi si CNS Cetate Deva", a declarat Costelus, Ilie, primarul din Filiasi.

Filiasi se afla pe locul 12 in clasamentul Ligii a treia dupa 6 etape.