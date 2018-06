ULTIMA ORA | Academia Rapid a cumparat brandul "Rapid"! Cat a costat intreaga "afacere"

Academia Rapid a reusit sa achizitioneze brandul "Rapid", marca si culorile.

A fost al 19-lea termen a procesului de cumparare al brandului, iar Academia Rapid a fost singura societate care cumparase caietul de sarcini.

Licitatia a pornit initial de la 3,7 milioane de euro, plus TVA, dar in cele din urma s-a coborat pana la 406.800 euro, plus TVA.

"A fost doar un singur participant, FC R (n.red. fosta Academia Rapid). Asta inseamna nu pentru fanii. Astfel, FC R si-a declarat intentia de a fi continuatoare Rapidului. Parerile pentru palmares sunt impartite. Pana la urma, palmaresul este al echipei si nu se poate diviza. Dupa parerea mea, palmaresul este detinut de ultima entitate care a detinut echipa, FC Rapid, care acum e in faliment. Acum s-a platit doar 10% din suma. Restul va fi platit intr-un anumit termen. Societatea a fost reprezentata de administrator, Olariu Adrian. Nu exista nicio plata de la Primarie", a declarat pentru DigiSport, Mihai Florea, lichidatorul FC Rapid.