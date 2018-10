Duckadam, reactie surpriza: "E arogant, neconcentrat. A fost suparat pe mine ca i-am zis niste chestii." Ce spune despre Tatarusanu

Helmuth Duckadam crede ca evolutiile lui Tatarusanu au de suferit din cauza caracterului sau.

Duckadam dezvaluie ca titularul nationalei a fost deranjat in trecut de mai multe dintre declaratiile facute de legenda ros-albastrilor. Si Mihai Stoica a reactionat. Duckadam a fost nemultumit de lipsa de reactie a lui Tatarusanu in mai multe momente importante.

"Cand joaca cu piciorul e arogant. E arogant, neconcentrat, vrea sa para dezinvolt. Are un joc flegmatic in multe momente. A fost suparat o perioada lunga pe mine pentru ca i-am spus niste lucruri care nu i-au placut. La un moment dat, am avut chiar o discutie aprinsa cu Mihai Stoica, dupa un gol primit de Tatarusanu din lovitura libera, la un meci cu Vasluiul. Am zis ca mie imi plac portarii care au o reactie, care incearca sa faca ceva pentru a prinde mingea", a spus Duckadam la Digisport.