TRAGEDIE la Steaua! A murit comandantul clubului, Cristian Cirlan, la doar 47 de ani

Momente grele la Steaua. Comandantul Cristian Cirlan a murit la numau 47 de ani.

Colonelul Cirlan s-a nascut pe 3 decembrie 1972 la Tecuci, iar in 1991 a absolvit liceul Militar din Campulung Moldovenesc. Cirlan a urmat studiile din cadrul Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport (1991-1995), prerioada in care a obtinut brevete de parasutist si alpinist militar.

In 1999 a facut pasul catre presa militara si a activat ca redactor pentru evenimente speciale la 'Observatorul militar' si corespondent la emisiunile radio si TV 'Ora Armatei' (Radio Romania) si 'Pro Patria' (TVR 1). A desfasurat o activitate lunga in domeniul relatiilor publice militare, fiind selectat sa activeze in centrele de informare publica la patru exercitii multinationale NATO de mare anvergura gazduite de Romania in preioada preaderarii la Alianta Nord-Atlentica: Rescurer 99, Cooperative Determination 99, Rescue Eagle-Medceur 00, Cooperative Best Efford 2000.

Ciarlan e autor a peste 200 de articole si reportaje pe teme sportive, sociale si militare publicate in presa militara si presa sportiva, orbganizator si coprezentator pentru multe evenimente organizate de CSA Steaua in perioada 2001-2019.

In 2001, a fost numit sef Birou presa si relatii publice la CSA Steaua. Din 2014 conduce sectia Marketing si Relatii Publice a CSA Steaua. In perioada noiembrie 2018-decembrie 2019 a ocupat functia de vicepresedinte al CSA Steaua. Din 17 decembrie 2019, colonelul Cirlan obtinuse prin imputernicire functia de comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti.