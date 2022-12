Ți-l mai amintești pe N'Doye? Cu ce suvenir a rămas din România: "Uite ce am aici!"

Ousmane N'Doye, fotbalist important în primul deceniu al anilor 2000 la naționala Senegalului, a jucat în România începând cu 2008, la FC Vaslui, Dinamo, Astra, Săgeata Năvodari, ASA Târgu Mureș, Cetate Deva (unde a fost antrenor-jucător) și CSM Târgu Mureș.

N'Doye, fan Andra

Într-un dialog la Playsport cu jurnalistul Cătălin Mureșanu, fostul fotbalist a dezvăluit că încă mai ascultă melodia sa preferată: Avioane de hârtie, interpretată de Andra.

Mijlocaș complet, Ousmane N'Doye a fost unul dintre cei mai iubiți fotbaliști de la Dinamo, dar a impresionat și la Vaslui sau la Târgu Mureș. Fire rebelă și un tip mereu imprevizibil, Ousmane N'Doye a uimit când le-a dedicat celor de la Steaua melodia Andrei, "Avioane de hârtie'. Ironia i-a fost întoarsă jucătorului pe atunci la Târgu Mureș, când echipa lui Becali a luat titlul.

La emisiunea mai sus menționată, senegalezul acum în vârstă de 44 de ani a oferit un moment unic. Când a fost întrebat despre piesa sa favorită, s-a dus la mașină și s-a întors în fața camerei cu un breloc care o înfățișa pe Andra.

"Uite ce am aici! Mi-a dat Andra când am făcut acea declarație, o am în mașina mea, stă mereu la mine, e cântăreața mea preferată. Am tot respectul pentru Măruță, o să merg în emisiunea lui”, a spus N'Doye, pentru Playsport.ro

"Hai să-ți spun un episod cu Felina!"

N'Doye a fost coleg la Dinamo cu Emilian Dolha.

"Hai să-ți spun un episod cu «Felina». La un moment dat, la Dinamo, tot n-avea stare și venea pe la camera mea să-mi ia echipamentul. Începuse să vocifereze. Am țipat o singură dată la el și nu l-am mai auzit pe urmă! Nu l-am mai văzut pe acolo. Asta apropo de Bad-Boy N'Doye.

M-a bufnit râsul când am citit pe urmă că l-a bătut Gabi Mureșan (n.r. - în perioada ASA Târgu Mureș). Au avut gânduri serioase, eu n-am ajuns până acolo. La mine a fost ușor, pentru mine a fost un băiat OK", spunea Ema Dolha, într-un interviu pentru Digi Sport.