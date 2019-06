Si-a anuntat Lacatus plecarea de la CSA Steaua? Prima reactie a antrenorului dupa ratarea promovarii: "Sunt principalul vinovat! Important e ca echipa sa continue!"

CSA Steaua a ratat promovarea pentru al doilea sezon consecutiv.

Carmen, de aceasta data, s-a calificat in liga a treia dupa 1-0 cu Steaua lui Lacatus. Fosta legenda a ros-albastrilor si-a gasit cu greu cuvintele la finalul partidei.

Lacatus admite insa ca principala vina pentru ratarea calificarii ii apartine si a lasat de inteles ca ar putea sa plece de la echipa.

"Am reusit sa dominam jocul, dar nu ne-am creat ocazii clare de a marca. La una dintre greselile noastre din aparare echipa adversa a reusit sa marcheze. Este ceva normal, i-am dezamagit al doilea an la rand. Ei au fost alaturi de noi, au investit in aceasta echipa. Am dezamagit suporterii si conducerea. Intotdeauna, atunci cand nu sunt rezultate, principalul vinovat e antrenorul. Eu imi asum aceasta raspundere. Important este ca aceasta echipa sa mearga mai departe. Sunt momente dificile, nu poti sa treci atat de usor peste ele. Nu asta e cel mai important lucru, ca eu sa raman. Cel mai important este ca echipa sa isi continue drumul. Ramane de vazut", a declarat Marius Lacatus pentru DigiSport.