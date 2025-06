Japonezul Seto a rememorat un episod din perioada în care evolua în Liga 3. Deși nu consumă alcool, Seto recunoaște că a avut o singură tentativă care s-a încheiat cu un moment greu de uitat.



Takayuki Seto: „Am băut țuică, m-am îmbătat și a doua zi m-am lăsat!”



„Eu nu beau alcool. Am băut doar o dată și m-am lăsat. Eram în Liga a 3-a, m-a invitat un coleg la el acasă și am băut țuică. M-am îmbătat și a doua zi m-am simțit foarte rău. Corpul era greu, mă simțeam obosit... și de atunci am zis că nu e bine și m-am lăsat!”, a povestit Seto în cadrul podcastului „Un podcast”.



Japonezul a mai spus că a făcut o mică excepție după ce a câștigat campionatul Ligii 2, dar și acea experiență s-a dovedit una nefericită: „Am băut două pahare de vin și când am ajuns acasă eram roșu tot. Mi-a apărut o alergie. Asta a fost tot!”



Seto este unul dintre cei mai respectați străini din fotbalul românesc. Are 6 trofee în carieră, dintre care 5 câștigate în România: campion al Ligii 1 cu Astra Giurgiu în 2015/16, Cupa României (2013/14), Supercupa (2014/15), plus două titluri în Liga 2, cu Petrolul Ploiești (2021/22) și FC Argeș (2024/25). Singurul trofeu din afara țării e Cupa Letoniei, cucerită cu FC RFS în 2019.