Într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre rezultatele proiectului de la Ovidiu și despre problemele pe care fotbalul românesc încă nu le-a rezolvat în formarea tinerilor.

„Dacă am model de academie în România, mă uit la Hagi”

Finanțatorul lui FC Botoșani a scos în evidență și impactul pe care Hagi l-a avut asupra fotbalului românesc prin proiectul său de la Ovidiu.

„Dacă am model de academie în România, mă uit la Hagi. El are o academie după model străin. Că nu iese ce vrea la final, este de discutat aici. Dar până la 17-18 ani sunt fotbaliști buni acolo. Mai departe nu știu ce se întâmplă. Avem sigur o problemă în fotbalul românesc, o înțelegem și o conștientizăm toți. Dacă cineva o știe, ar fi interesant să o spună”, a declarat Valeriu Iftime la VOYO SPORT LIVE.

„A făcut o academie de mare succes în România. Hagi are ceva, are niște lucruri făcute în România fotbalistice, ca manager, vorbesc de academie, faptul că a câștigat campionatul cu academia, că a avut succes în zona aceasta”, a mai spus Iftime.

După 12 etape, Farul Constanța ocupă locul 7, cu 17 puncte, în timp ce FC Botoșani se află pe poziția a 11-a, cu 14 puncte. Cele două echipe au câte patru înfrângeri în acest sezon, însă formația constănțeană are o victorie în plus.

Nume importante au trecut pe la academia lui Gică Hagi

Înființată în 2009, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, de la Ovidiu, a devenit unul dintre cele mai importante centre de formare a tinerilor jucători din România.

Proiectul a obținut numeroase titluri naționale la nivel juvenil și a furnizat jucători pentru echipele naționale ale României. Printre fotbaliștii formați sau promovați putem aminti nume precum Răzvan Marin, Ianis Hagi, Florinel Coman, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău sau Denis Drăguș.

Proiectul a avut rezultate și la nivel de seniori. Viitorul Constanța, clubul construit de Hagi, a câștigat titlul în sezonul 2016-2017, iar după fuziunea cu Farul, formația constănțeană a devenit campioana României în 2022-2023.