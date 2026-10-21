Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid

Pică recordul sezonului sâmbătă? Fanii FCSB au luat cu asalt casele de bilete înaintea derby-ului cu Rapid Superliga
Kadi Bulgakov
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Suporterii FCSB s-au mobilizat și vor să doboare recordul de asistență din actualul sezon de SuperLiga, la duelul cu Rapid de pe Arena Națională.

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Partida dintre FCSB și Rapid este programată sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. Interesul pentru acest meci este ridicat, iar ritmul în care se achiziționează tichetele crește de la o zi la alta. Potrivit spuselor lui Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB, citat de Fanatik, până marți se vânduseră deja 15.000 de bilete, cu patru zile înainte de fluierul de start.

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Peste 30.000 de spectatori așteptați pe Arena Națională

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, anticipează că asistența de la derby va stabili un nou record pentru ediția 2026-2027 a campionatului. În prezent, meciul cu asistența cea mai mare a fost duelul dintre Universitatea Craiova și FCSB, încheiat cu scorul de 5-0 pe 19 septembrie, în etapa a 10-a, când în tribune s-au aflat 27.696 de oameni. Pentru depășirea acestui prag, oficialul contează și pe aportul galeriei giuleștene, căreia îi este rezervată o peluză.

„Estimez o asistență record pentru ediția aceasta de campionat. Recordul din acest moment, un meci al Craiovei, cred că îl vom depăși. Nu, în niciun caz 40.000, dar cred că peste 27–28 de mii pot fi. Pot fi peste 30.000. Nu știu exact dacă cei de la Rapid pot umple peluza, dar cred că da. Dacă Rapid va aduce 7.000–8.000 de fani, cred că sărim de 30.000 de fani la acest meci”, a spus Mihai Stoica.

FCSB caută să recupereze punctele pierdute în urma unui început mai slab de campionat. După instalarea lui Laurențiu Reghecampf, roș-albaștrii au înregistrat două succese la rând, cel mai recent fiind obținut pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 2-1, rezultat care a readus echipa pe locurile de play-off. De partea cealaltă, Rapidul pregătit de Daniel Pancu se află la două puncte în spatele lui Dinamo și își dorește victoria pentru a rămâne în cursa pentru prima poziție.

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