FCSB se află la două puncte în spatele liderului CFR Cluj, iar patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, are încredere că echipa sa va lua titlul după șapte ani. Ultima reușită a trupei lui Becali a fost obținută în 2015 cu Costel Gâlcă pe banca tehnică.

Omul de afaceri și-a schimbat opinia despre francezul Malcom Edjouma, transferat de la FC Botoșani. Dacă în momentul aducerii mijlocașului îl eticheta drept "cel mai bun din România", acum Becali i-a identificat și câteva puncte nevralgice.

"Da, da, nu este Edjouma ce mi-am dorit, nici închizător, e fotbalist bun, dar pentru meciuri de la anul, în meciuri cu echipe în care să nu îți pună probleme, suntem expuși cu el acolo. I-am zis: băi, la mine mingea nu are voie să ajungă în careu, nici la cinci metri, nu are voie să treacă linia de careu.

A fost forțat inter pentru că e periculos cu el închizător, atunci, prea se ajungea în preajma careului cu el. Meciurile astea tari poate juca Tănase inter, ne trebuie un singur atacant", a declarat Gigi Becali, în direct la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

700.000 de euro e cota mijlocașului în vârstă de 25 de ani

1,91 m e înălțimea fotbalistului născut în Toulouse

Un gol în șapte partide a marcat Edjouma pentru FCSB

30 iunie 2026 e data la care îi expiră contractul cu FCSB

Edjouma a fost cumpărat de FCSB de la Botoșani în schimnul a 330.000, în perioada de transferuri din iarnă. Edjouma are 25 de ani.

”Nu am făcut nimic decât cu știrea lui Marius. La fiecare înlocuire am vorbit cu el. Nu am vândut nimic fără să spună el sută la sută: poate pleca, găsim altul. Fotbaliștii care pleacă de la noi, nu îi dau pentru că vreau eu. Este o relație pe care o am cu Marius, iar cei care au oferte bune pleacă.

A venit oferta lui Edjouma cu 50.000 la semnătură, a uitat cum îl cheamă. Lui Ongenda îi dădeau 250.000 la semnătură. El avea o datorie la Fiscul francez de 160.000 de euro. Puteam eu să-l mai țin? Avem alți fotbaliști pe care i-am pregătit. Discuția cu Marius a fost că se rezolvă și nu e niciun fel de problemă”, a declarat Valeriu Iftime, după ce l-a transferat pe Edjouma la FCSB.