BOMBAZO!!! Golul serii in Europa a fost marcat de un roman: Viitorul a pierdut, dar are o consolare! Reusita lui Mladen: VIDEO

Viitorul a pierdut la scor de tenis, 3-6, in Belgia, pe terenul lui Gent.

Viitorul a pierdut cu 3-6 meciul tur contra belgienilor de la Gent, din turul 2 preliminar al UEFA Europa League. Formatia lui Gica Hagi are acum o sarcina aproape imposibila pentru meciul retur. Invinsa de Gent, fosta campioana a Romaniei se poate consola cu cel mai frumos gol al serii in Europa. Reusita lui Sebastian Mladen a atras ochii multor microbisti.

Gent a deschis scorul rapid in meciul cu Viitorul, Asare trimitand pe sub Tordai in minutul 4. Dejaegere a majorat apoi diferenta in minutul 13.

Minutul 21 a adus golul lui Sebastian Mladen, cel care a expediat o adevarata bomba in plasa portii lui Kaminski, pentru 2-1.

Pana la pauza, Gent a facut 5-1 prin Kubo, de doua ori, si Yaremchuk, din penalty.

Repriza a doua a mai adus un gol in dreptul lui Yaremchuck (51), pentru ca apoi Bogdan Tiru sa iasa la rampa cu doua reusite in 5 minute (56 si 61).

REZUMATUL VIDEO DE LA GENT 6-3 VIITORUL





ECHIPELE FOLOSITE