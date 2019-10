"O mamaliguta, un pahar de vin alb!" :) Prea bun, prea ca la Rucar! Nistor dezvaluie reteta care o va duce pe Dinamo in play-off! Declaratii fabuloase ale mijlocasului "cainilor"

Dinamo a invins-o pe Gaz Metan Medias cu 2-0.

Dinamo s-a impus cu 2-0 in meciul din Stefan cel Mare in fata celor de la Gaz Metan Medias. Golurile au fost marcate de Mrzjlak si Sorescu, iar cainii au urcat temporar pana pe locul 6, primul care duce in play-off. La finalul partidei Dan Nistor a oferit o declaratie memorabila. Nistor este originar din Rucar si a dezvaluit ce mancare ii place cel mai mult.

"Mancarea mea preferata e pastrama cu mamaliguta. Chiar va invit la Rucar de sarbatori, parintii mei fac o pastrama extraordinara. Cu o mamaliguta, cu un pahar de vin alb, totul o sa fie ok. Pastele bolognese nu sunt genul meu. Eu sunt mai traditional, cu sarmalute, mamaliguta, un pic de cas, niste smantana. Pe ei si la casierie! Unii dintre jucatori au fost la mine la Rucar. Cu siguranta vor mai veni, astept toata echipa cu drag. Primarul de acolo e dinamovist, va fi foarte frumos", a declarat Nistor la finalul partidei.