După ce patronul Laszlo Dioszegi l-a acuzat public pe Roland Niczuly de "nesimțire" și i-a reproșat că cere 200.000 de euro pentru a pleca, portarul și căpitanul covăsnenilor a oferit o replică tăioasă. Niczuly neagă vehement suma și îl acuză, la rândul său, pe finanțator de "minciuni" și de o tentativă de umilire.



Considerat principalul vinovat pentru retrogradare după gafa din meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-2, Roland Niczuly a rupt tăcerea. Portarul susține că pretențiile sale financiare sunt altele și că a devenit țapul ispășitor într-o situație gestionată prost de conducere.



"Vorbesc deschis fiindcă m-am săturat să fiu eu țapul ispășitor! Am citit declarațiile domnului Dioszegi și mi se pare că deja e nesimțire! Sunt niște minciuni! Eu nu am cerut 200.000 de euro! Mai am contract cu Sepsi încă doi ani și aș avea de primit 260.000 de euro. Nu accept să fiu umilit!", a tunat Niczuly pentru iAMsport.ro.



Goalkeeper-ul a detaliat și propunerea pe care a înaintat-o clubului: "Eu le-am cerut o jumătate din sumă, adică 130.000 de euro. M-au anunțat pe 17 iunie că nu mai au nevoie de mine, când mai toate echipele aveau loturile formate".



"Nu am văzut în viața mea o atâta nesimțire"



Replica lui Niczuly vine la scurt timp după un atac devastator lansat de Laszlo Dioszegi. Finanțatorul lui Sepsi s-a arătat dezamăgit de atitudinea căpitanului său, pe care spune că l-a apărat în nenumărate rânduri.



"De luni seara nu doresc să mai aud în viața mea de acest Niczuly. Nu am văzut atâta nesimțire din partea unui fotbalist în viața mea. Lacrimile de crocodil ale acestui om de după meciul cu Slobozia ne costă cel puțin un an de Liga 2 și 200.000 de euro", a zis Dioszegi pentru Prosport.



Patronul a confirmat suma vehiculată inițial și l-a amenințat pe portar: "El ne bagă în Liga 2 și vrea acum și 200.000 de euro ca să accepte rezilierea. Ei, bine, domnule Niczuly, te vei prezenta de acum la echipa a doua din Liga 3, dar nu vei juca nici acolo. Nimeni nu vrea să se mai bazeze pe tine".



Roland Niczuly (29 de ani) evoluează la Sepsi OSK din 2016, fiind unul dintre cei mai longevivi jucători din lot. În cele 303 meciuri jucate pentru covăsneni, a câștigat două Cupe și două Supercupe ale României.