Sabin Ilie, exasperat de ce i s-a putut întâmpla la Clinceni

Sabin Ilie era team manager la Academica Clinceni și a venit cu prietenul său, Augustin Călin, care a decis să rămână în club. Fostul atacant al Stelei și-a propus ținte înalte la gruparea ilfoveană dar totul parcă s-a dărâmat ca un castel de nisip.

Fratele lui Adrian Ilie a povestit că președintele clubului, Iulian Stoica, i-a transmis, verde în față, că nu mai are nevoie de serviciile lui.

Sabin Ilie: "Fără niciun motiv mi-a zis să plec acasă"

„Adevărul este că poate o să revin, pentru că deocamdată eu sub contract cu Academica Clinceni, numai că pe 14 sau 15 ianuarie, președintele Iulian Stoica, fără niciun motiv mi-a spus să plec acasă, nu poate să dorea performanță. Mi-a zis că în patru meciuri șapte puncte le lua oricine, cam asta a fost toată discuția.

Atunci în ziua când am avut discuția cu Iulian Stoica, am și plecat, adică am plecat, m-a dat afară, a zis că nu mai are nevoie de serviciile mele, că eu am venit cu un nou investitor, ca în fotbalul românesc, ce să faci… Eram împreună cu Augustin Călin, însă el a decis să rămână. Din câte am înțeles și Iulian Stoica s-a retras ca președinte, Adrian Falub nu mai este nici el, este un haos de nedescris, depășește orice imaginație.

Am stat departe de fotbal probabil și faptului că dacă asemenea președinți de cluburi conduc fotbalul românesc, suntem departe de performanță", a declarat Sabin Ilie, potrivit sptfm.ro.

Academica e într-o situația ingrată. Aflată pe ultimul loc al Ligii 1, cu jucătorii de bază plecați (Patriche la Dinamo, Omoh la Farul), formația din Ilfov pare să nu mai găsească o portiță de ieșire din labirintul căutărilor.

În prezent, Academica e pregătită de John Ene, după ce a plecat și Adrian Falub, înlocuitorul lui Ionuț Chirilă.