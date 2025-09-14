Din Superliga României, fostul jucător de la Farul Constanța și FCSB va juca în Liga 3. Romario Benzar negociază cu Poli Timișoara, echipa din orașul său natal, scrie Liga2.ro.



Romario Benzar și-a găsit echipă, după despărțirea de FC Botoșani



Cele două părți sunt foarte aproape de un acord. Bănățenii par să-l fi convins pe Benzar, iar în următoarele ore ar urma să se semneze contractul, iar fostul internațional să ajungă sub comanda lui Dan Alexa.



Benzar a câștigat două titluri de campion în România, ambele cu clubul condus de Gică Hagi - FC Viitorul, iar ulterior Farul Constanța.



Fost jucător la FCSB, Lecce, Perugia sau UTA Arad, Benzar a strâns 19 meciuri la naționala României. Ultimul datează din noiembrie 2019.



Cornel Ene, despre proiectul de la Poli Timișoara



În această vară, Poli Timișoara a făcut mai multe transferuri importante, cu gândul de a promova în Liga 2. Printre jucătorii transferați se numără și Cornel Ene, fundașul central revenit în țară după ce a jucat o bună perioadă de timp în Ungaria.



”Anul viitor se vrea Liga 2, iar apoi formarea unei echipe puternice pentru Liga 2 și după atacarea promovării la Liga 1. Ăștia ar fi pașii normali, acum să vedem ce ne va rezerva viitorul”, a spus Cornel Ene, în exclusivitate pentru Sport.ro.

