Duelul a reprezentat revenirea lui Ricardo Grigore la Săftica. Fundașul care a semnat cu Petrolul Ploiești în această iarnă a vorbit despre senzația „ciudată” pe care a avut-o să joace împotriva lui Dinamo, dezvăluind și că în vară urmează să revină la echipa din Ștefan cel Mare.

Ricardo Grigore revine la Dinamo în vară

„E prima dată când joc împotriva lui Dinamo, mi s-a părut ciudat. N-am avut emoții, mă simt ca la mine acasă, dar am petrecut toată viața aici, am învățat să joc fotbal, mi-am început viața ca sportiv, Dinamo m-a educat și ca om..

E un sentiment ciudat. Majoritatea au fost colegii mei, m-am antrenat cu ei când a început sezonul la Liga 2. Am fost în contact cu ei în toată această perioadă.

Dinamo ar putea promova cu șanse clare, are un joc bun. Le țin pumnii și sper să revină în Liga 1. Eu sunt încă jucătorul lor, la vară revin, nu știu ce va fi. Sper să revină în prima ligă și sper să se rezolve ceva, să fie bine și pentru mine, și pentru ei”, a declarat Ricardo Grigore după meciul amical.

Ricardo Grigore: „Trebuie să mă fac și avocat! Am fost aproape de un transfer în străinătate!”

Totodată, vorbind despre situațiile prin care a trecut atât anul trecut, după retrogradarea lui Dinamo cât și după ce și-a reziliat înțelegerea cu FC U Craiova, dezvăluind că a fost aproape de o plecare în străinătate, însă totul s-a blocat din cauză că încă are contract cu Dinamo.

„Au fost deciziile mele de anul trecut, in iarnă nu am putut să mă întorc la ei, când am reziliat cu Craiova știam că dacă nu voi găsi o echipă cu care să semnez în iarnă mă gândeam să revin la Dinamo, dar din păcate nu s-a putut pentru că aveau problema cu transferurile, m-a dat și pe mine peste cap acest lucru și a fost foarte dificil după să găsesc o echipă la care să joc până la vară. Dinamo nu mă putea lăsa liber de contract, au fost niște discuții destul de încinse să zic așa, sunt niște legi cu insolvența asta de...nu mai înțelegi. Trebuie să mă fac și avocat, fotbalist-avocat.

E o situație dificilă, m-a blocat, am trecut prin niște momente destul de dificile, nu știam absolut nimic de la o zi la alta. M-a dat peste cap acest lucru. Când am reziliat cu Craiova mi-am asumat și am luat în calcul, dacă nu se întâmplă ceva, nu puteam pleca liber, când am fost sunat de la Dinamo și mi s-a spus că nu mă pot înregistra...a fost destul de dificil, nu am știut încotro o voi lua.

Aveam discuții din străinătate, am fost aproape, dar s-au complicat lucrurile, toți știau că sunt jucător liber, dar când auzeau că încă aparțin de Dinamo agenții nu voiau să stea să discute să intre în discuții cu Dinamo, eu nu am mai jucat de o perioadă de timp, aveam nevoie de un restart. Voiau să mă ia jucător liber, să mă propună anumiți agenți la anumite echipe, au fost discuții, dar totul s-a blocat când toți au auzit că încă sunt cu Dinamo.

Nu cereau bani mulți, dar cluburile din afară nu au vrut să intre la discuții din moment ce mă știau liber, nu au vrut să plătească. A fost dificil, nu am înțeles acest lucru, am încercat în vară să aduc o ofertă pentru mine să plec, nu am fost fugar cum s-a zis. Eu când am plecat, Dinamo a luat o sumă mică pe mine, poate atât am meritat la momentul ăla, cred că cu banii ăia s-au făcut anumite lucruri și am renunțat și la bani”, a adăugat jucătorul Petrolului.