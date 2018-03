Rezultatul HALUCINANT pentru Academia Rapid in liga a IV-a! La pauza scorul era deja 9-0

Duelul pentru primul loc din liga a IV-a ramane incins! CSA Steaua nu a jucat in aceasta etapa.

Academia Rapid a castigat fara nicio emotie in etapa a 16-a din liga a IV in fata echipei aflata pe locul 10 in clasament, AS Termo. Academia Rapid a castigat cu 18-0 si a trecut peste CSA Steaua in clasament, stelistii avand insa un meci mai putin disputat.

Liderul se poate schimba din nou in aceasta etapa daca AS Tricolor Footbal Club castiga. Primul gol a venit abia in minutul 15 prin Marian Vlada. A urmat o dubla a lui Lucian Goge, apoi alte 2 goluri a lui Vlada. Pancu si Daniel au inscris si ei iar la pauza scorul era deja 9-0.

AS Termo avea 34 de goluri primite in primele 15 etape!