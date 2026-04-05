Evenimentul a avut loc la Sala Sporturilor „Ion Constantinescu” din Craiova. Printre participanți s-au numărat foști jucători ai Universității Craiova, printre care Mircea Bornescu și Mihai Dina.

Ioana Cioboată: „Au trecut atâția ani și nu l-au uitat!

La finalul turneului, Ioana Cioboată, mama lui Cristi Neamțu, a vorbit cu emoție și lacrimi în ochi despre fiul său și gestul suporterilor.

„Au trecut atâția ani și nu l-au uitat, a fost foarte iubit și apreciat. Vreau să le mulțumesc organizatorilor și băieților care vin la cimitir și nu l-au uitat. Cristi iubea fotbalul și voia să fie mare și iubit. Pentru mine înseamnă foarte mult ceea ce fac ei, este enorm și îmi dă o mare mulțumire sufletească”, a spus Ioana Cioboată.

Turneul a fost câștigat de brigada Praetoria 05, cea mai veche din Peluza Sud 97, care a învins foștii jucători ai Universității Craiova cu 3-2 la penalty.

Cristi Neamțu a decedat la doar 22 de ani

Cristi Neamțu a încetat din viață la doar 22 de ani, în urma unei hemoragii cerebrale suferite într-un antrenament din cantonamentul echipei în Cipru, după un contact cu Marius Șuleap.

Deși a fost transportat de urgență de la Larnaca la Nicosia, medicii nu au putut să-l salveze. În cariera sa, Neamțu a mai trecut pe la Electroputere și Rocar București, înainte de a ajunge la Universitatea Craiova.