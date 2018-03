Replica lui Ionut Lupescu dupa gestul lui Razvan Burleanu din Comitetul Executiv: "Nu ma las intimidat de tacticile lui staliniste!"

Razboiul pentru sefia Federatiei devine din ce in ce mai dur.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a fost prezent astazi la Comitetul Executiv al Federatiei unde le-a oferit membrilor dosare cu afacerile pe care le-ar fi facut Ionut Lupescu cand lucra la FRF. Ionut Lupescu i-a raspuns lui Burleanu printr-un comunicat oficial.

"Sedinta de astazi a Comitetului Executiv este o noua incercare a presedintelui FRF de a ma denigra, cu scopul de a actiona penal impotriva mea, pentru a-si crea un culoar favorabil in competitia electorala. Candidatul Razvan Burleanu pur si simplu nu poate suporta concurenta. il anunt pe acesta ca nu ma las intimidat de tacticile lui staliniste, indiferent cate zile si nopti isi va mai petrece prin subsolurile Federatiei, sa scormoneasca in arhive. Nimic din ce prezinta nu este in afara legii, iar singurul care prejudiciaza atat material, cat si moral, Federatia si fotbalul romanesc este chiar domnia sa.



Tot ce am facut a fost pentru a asigura Federatiei venituri mai mari si performante mai bune. Pentru mine, vorbesc rezultatele din perioada in care am fost director, in FRF. Pentru actualul presedinte al FRF, vorbesc delatiunile, gafele, lipsa de respect fata de valorile fotbalului romanesc, jignirile, amenintarile, scandalurile si, mai presus de toate, esecurile. Este trist ca intr-o tara in care toata lumea stie fotbal si politica, exista un singur om care se pricepe doar la politica, iar acela este chiar presedintele Federatiei Romane de Fotbal. Candidatul Burleanu stie ca oamenii s-au saturat de impostura. De aceea, face ceea ce face.



Mai intai a vrut sa ma elimine din cursa la masa verde, prin schimbarea statutului. Acum, pregateste plangeri penale si dezafiliaza cluburi sau le interzice sa participe la Adunarea Generala. Ma astept chiar sa se incuie pe dinauntru, in Casa Fotbalului. in privinta acuzatiilor sale, trebuie spus adevarul, iar acesta este urmatorul: in timp ce, cu o mana ridica sabia la anumiti contractori ai Federatiei, cu cealalta le semneaza prelungiri de contracte, dupa cum au dovedit cei invinuiti public. Asa a procedat si in cazul meu.



Acesta este justitiarul de carton, aflat in fruntea Federatiei. Este cel pe care am facut greseala sa-l primesc in casa mea, cand imi cerea sfaturi despre cum sa conduca Federatia (pe care oricum nu le-a aplicat), acelasi care venea la UEFA sa-l ajut sa stabileasca relatii personale cu Michel Platini, acelasi care spunea mieros ca fotbalul romanesc are nevoie de competenta mea. Doar pentru ca sunt contracandidatul lui, acum sunt infractor" a spus Ionut Lupescu in comunicatul oficial.