Reacția lui MM Stoica după ce Marica s-a minunat că un tricou al FCSB-ului este mai scump decât cel al Barcelonei

Managerul general al FCSB a explicat că acest lucru se întâmplă deoarece producătorul de tricouri realizează mult mai puține echipamente ale „roș-albaștrilor” și atunci costurile de producție pentru fiecare piesă în parte sunt mai mari.

„Omul vrea să-şi cumpere un tricou original... costă 150 de euro. Oamenii ne înjurau pe vremuri că de ce tricoul nostru este mai scump decât cel al Barcelonei? Le-am explicat, e logic, pentru că producătorul de echipament face mult mai puţine şi atunci costul e mult mai mare.

Adică în niciun caz nu puneam noi adaos. Noi nu puneam adaos deloc [...] Românul nu are cultura să meargă pe stadion, românul nu are cultura să meargă în magazin să achiziţioneze... Am gestionat clubul când jucam semifinale de Cupa UEFA. Orice încercam nu erau vânzari care să conteze”, a explicat Mihai Stoica la OrangeSport.

Remarca făcută de Ciprian Marica cu privire la prețul tricourilor FCSB-ului

„Am jucat în România la o echipă și am vrut să cumpăr tricou. Era mai scump decât al Barcelonei în magazin, crede-mă! Mai scump decât al Barcelonei și al lui Real Madrid! Să-ți spun de ce. Când se negociază contractul de sponsorizare, preferă să ia bani mai mulți decât să ia echipament. D-aia jucătorii nu își pot schimba tricourile, că săracii au două tricouri. Dacă l-ai schimbat, îl plătești”, a spus Marica - mai multe detalii AICI.