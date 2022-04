Ministrul Apărării trebuie să intervină în scandalul stadionului “Steaua”! Mihai Mironică, despre ultima dispută dintre FCSB și CSA

Ministrul Apărării, Vasile Dâncu, este un om cultivat, un sociolog, un om al ideilor, al discursului coerent, conectat la valorile democratice. Nu face parte din prototipul personajului milităros, rigid, refractar la dialog cu care este asociată de multe ori armata. Iar Vasile Dâncu mai are o calitate, este pasionat de fotbal. Este chiar un erudit în ale fotbalului de la noi și din lumea occidentală cu experiențe trăite și acolo.

În calitatea sa de ministru, Vasile Dâncu este superiorul ierarhic al celor din Clubul Sportiv al Armatei “Steaua”, unitate militară care administrează al doilea cel mai scump stadion din România, stadionul “Steaua”. Sigur că acum, când lângă România are loc cea mai mare agresiune militară din Europa de după al doilea război mondial, este ridicol să-l asociem pe Ministrul Apărării Naționale cu o discuție legată de un stadion, dar acesta este absurdul unic în care trăim: România este singura țară din Uniunea Europeană, din NATO, în care armata are stadion de top și echipă profesionistă cu ambiții de a fi campioană și de a participa în cupele europene. Noi spunem de NATO, dar nici măcar Rusia resovietizată de dictatorul Putin, țară care acum o sută de ani inventa cluburile de tipul Stelei, nu mai are în secolul 21 așa ceva, echipă a armatei cu stadion de o sută de milioane de euro și ambiții în fotbalul profesionist.

Vasile Dâncu nu mai poate sta ascuns, trebuie să intervină în această chestiune care ar putea expune armata unor condamnări în justiție. FCSB dorește să joace cu CFR Cluj o posibilă “finală” a campionatului pe stadionul “Steaua” într-un moment în care nu este nimic programat pe acea arenă. Primăria a expulzat FCSB de pe Arena Națională, a ales să găzduiască atunci acolo un festival de muzică.

Vasile Dâncu este un admirator al clubului Bayern. A fost la Munchen, a discutat acolo cu oameni care administrează o arenă ce le-a găzduit și pe Bayern, și pe TSV 1860 Munchen. Dâncu este, de asemenea, un simpatizant al Craiovei, acolo unde, după convulsii care au durat mai mulți ani, s-a ajuns la posibilitatea ca ambele echipe ale orașului să poată juca pe noua arenă construită din banii tuturor românilor.

Ministrul Apărării, Vasile Dâncu, trebuie să demonstreze că Armata Română nu poate fi prizoniera unui grup de huligani, lucru care nu s-a întâmplat nici măcar în timpul rebeliunii legionare. Dâncu și Clubul Sportiv al Armatei trebuie să pună la dispoziție acel stadion pentru un eveniment sportiv de o asemenea anvergură. În caz contrar, ei pot fi vizați de o acțiune judecătorească în care vor trebui să dea socoteală pentru faptul că statul român este împiedicat să încaseze zeci de mii de euro, bani rezultați din organizarea meciului FCSB-CFR Cluj pe stadionul “Steaua”.