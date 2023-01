Reacția lui Cristi Borcea după ce a ascultat discursul lui Marian Iancu, fostul său rival din Liga 1

Marian Iancu, fost patron al echipei Poli Timișoara, a fost eliberat condiționat în luna iunie a anului trecut după ce a ispășit opt ani de pușcărie.

condiționat în luna iunie a anului trecut după ce a ispășit opt ani de pușcărie. Omul de afaceri fusese condamnat de Curtea de Apel București la 14 ani de închisoare în dosarul RAFO-Carom.

Marian Iancu a ieșit anul trecut din închisoare și a refuzat să vorbească pentru mult timp. Pentru prima dată după ce a fost eliberat, omul de afaceri care a condus gruparea Poli Timișoara a avut un discurs amplu, săptămâna trecută, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena. Iancu a vorbit despre actualii patroni din Superliga, despre fotbalul românesc, dar și despre alte subiecte.

Cristi Borcea: "Copos și Marian Iancu și-au câștigat dreptul să vorbească"

Fost rival al lui Marian Iancu în Liga 1, Cristi Borcea a comentat apariția lui Marian Iancu în spațiul public.

„Avea dreptul să vorbească despre fotbal, a făcut din Timișoara o forță în fotbalul românesc. Eu am dat dpuă milioane de euro pe 50% din Torje. Erau foarte grele negocierile cu el, unul dintre cei mai inteligenți din fotbalul românesc. Să revenim cu picioarele pe pământ. Copos și Marian Iancu și-au câștigat dreptul să vorbească. Au cheltuit peste 25 de milioane de euro în fotbalul românesc și nu au luat nimic.

Poate să aibă (n.r. bani), dar e prea mare mizerie ca să revină (n.r. Marian Iancu). Am avut toți un gust amar și este nerecunoștință. Eu nu înțeleg cum poți să critici oameni precum Porumboiu, Iancu, Penescu, Badea. Am băgat bani și am susținut fotbalul românesc.

Au fost ani în care Steaua, Rapid și Dinamo mergeau în cupele europene, aveam națională puternică și plăteam contracte extraordinar de mari. Uitați-vă acum. Eu când am plecat de la Dinamo erau datorii de 7-8 milioane de euro. Nu mai ai tărie, nu mai ai moral să te implici când vezi atâta răutate, iar răutatea pleacă de la televiziuni și de la presă”, a declarat Cristi Borcea, potrivit Pro Sport.

VIDEO Marian Iancu, la Pro Arena

Marian Iancu: ”Rădoi la Craiova s-a implicat mult peste fișa postului”

”Rădoi la Craiova s-a implicat mult peste fișa postului, nu poți tu să iei măsuri represive, tu antrenor care depinzi de rezultate, dacă simți nevoia de măsuri trebuie să spui conducerii, cel care nu depinde de rezultate, să ia măsuri.

Cum e Becali, cum ar trebui să fie Rotaru, cei care au drept de dispoziție nu se implică și nu intervin, el nu trăiește de pe urma rezultatului sportiv așa cum o fac toți, de la conducători, staff, până la rezerve. Rădoi, ați văzut ce a făcut, a vrut să facă mai mult decât trebuie.

FCSB este Steaua pentru fostul patron de la Poli Timișoara

Uitați Steaua domnului Becali, că nu e bine ce face, dar Steaua, în ultimii 6-7 ani, când nu a luat campionatul, a fost văduvit de obiectiv arbitral, să spun.

A dus mereu Steaua acolo, aproape și aproape de câștigarea titlului în modul lui, de două știu sigur, dar cred că și a treia oară în mod arbitral a fost văduvit de titlu”, a mai explicat Iancu la PRO ARENA.

Unul dintre cei mai bogați oameni din fotbalul românesc transformase echipa din Timișoara într-o superputere, terminând pe locul doi în sezoanele 2008-2009 şi 2010-2011. Iancu a susținut că nu a reușit să aducă titlul pe ”Bega” din cauza jocurilor de culise.