În direct la emisiunea Ora Exactă în Sport, Ionuț Rada l-a întrebat direct pe Marian Iancu dacă ar mai avea dorința de a reveni ca investitor în fotbalul românesc.

Fostul acționar de la Poli Timișoara a evitat să ofere un răspuns clar, spunând că pedeapsa pe care a primit-o nu a avut legătură cu fotbalul, și nu a lăsat de înțeles că ar avea o problemă să revină în fenomen.

Marian Iancu, răspuns legat de revenirea în fotbal

”Repet, din punctul meu de vedere, condamnarea pe care am suportat-o nu a fost în legătură cu fotbalul. Conduita mea în fotbal a fost una de excepție, una aproape imaculată, deși era obligația de a face compromis ca să pot să am rezultat, nu am făcut. Nici lor nu le-a fost ușor să mă țină departe de performanță, construiam o echipă care trebuia să puncteze întotdeauna pe tabela.

Nu am făcut compromis și cred eu că lipsa unor astfel de conducători astăzi, care să se implice la vedere, lipsiți de ipocrizie. Nu vii să-ți construiești o imagine lângă un club de fotbal. Chiar dacă tribuna intervine sau dacă media te ceartă, trebuie să ai încredere în hotărârea pe care o iei și să lauzi atunci când trebuie. Sub orice formă! Fără să te gândești din punct de vedere corporatist al rezultatului financiar”, a spus Marian Iancu, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Starurile lui Marian Iancu la Poli Timișoara: Torje și Gigel Bucur

Marian Iancu, fost președinte al societății Balkan Petroleum, a devenit cunoscut în fotbal după ce cumpărat clubul Poli Timișoara în iarna lui 2005 de la fostul internațional Anton Doboș. În cei șase ani în care Iancu a investit la Timișoara, clubul a plătit aproximativ 21,5 milioane de euro pe achiziționarea a 101 jucători.

Bănățenii au reușit să-și vândă fotbaliști pe sume importante, cei mai reprezentativi dintre aceștia fiind Gabi Torje (2,5 milioane de euro plătiți de Dinamo) și Gigel Bucur (Kuban Krasnodar l-a luat cu 2 milioane de euro). În total, Poli a încasat în cei șase ani 13,7 milioane de euro din vânzarea de jucători.