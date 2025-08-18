VIDEO EXCLUSIV Raț și Pantilimon, show la ”Fața la Joc”! Foștii internaționali români au executat penalty-uri în platoul emisiunii

Raț și Pantilimon, show la "Fața la Joc"! Foștii internaționali români au executat penalty-uri în platoul emisiunii
”Fața la Joc” a fost transmisă în direct la Pro TV luni seară.

Moderatorul Costin Ștucan a avut doi invitați la emisiunea de luni seară: pe fostul internațional român Răzvan Raț și pe jurnalistul Cătălin Oprișan.

”Fața la Joc” a dispus și de un invitat surpriză. A fost vorba despre Costel Pantilimon, de două ori câștigător al eșalonului de elită al Angliei, Premier League, alături de Manchester City.

Raț și Pantilimon, show la ”Fața la Joc”! Foștii internaționali români au executat penalty-uri în platoul emisiunii

Producția le-a pregătit o provocare inedită celor doi foști mari internaționali români. Raț și Pantilimon s-au duelat la penalty-uri chiar în platou. 

Dacă fostul fundaș stânga nu a reușit să înscrie în fața fostului portar, Pantilimon a marcat o dată din trei încercări!

Costel Pantilimon a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Aerostar, Poli Timișoara, Manchester City, Sudnerland, Watford, Deportivo La Coruna, Nottingham Forest, Omonia Nicosia și Denizlispor, unde s-a retras în 2021.

Răzvan Raț, în schimb, a jucat pentru Rapid, FCM Bacău, Șahtior Donețk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS Poli. 

Atât Pantilimon, cât și Răzvan Raț au fost colegi la echipa națională de fotbal a României. Pantilimon a bifat 27 de convocări la prima reprezentativă, în timp ce fostul fundaș stânga a consemnat 113 prezențe în echipamentul tricolorilor.

