Moderatorul Costin Ștucan a avut doi invitați la emisiunea de luni seară: pe fostul internațional român Răzvan Raț și pe jurnalistul Cătălin Oprișan.



”Fața la Joc” a dispus și de un invitat surpriză. A fost vorba despre Costel Pantilimon, de două ori câștigător al eșalonului de elită al Angliei, Premier League, alături de Manchester City.



Raț și Pantilimon, show la ”Fața la Joc”! Foștii internaționali români au executat penalty-uri în platoul emisiunii



Producția le-a pregătit o provocare inedită celor doi foști mari internaționali români. Raț și Pantilimon s-au duelat la penalty-uri chiar în platou.



Dacă fostul fundaș stânga nu a reușit să înscrie în fața fostului portar, Pantilimon a marcat o dată din trei încercări!

