"Rachetă" în poartă lui Eșanu și discurs elegant la final. Ce a declarat Keșeru după FCSB - Dinamo 6-0

Transferat în pauza competițională de la Ludogoreț, Claudiu Keșeru și-a demonstrat clasa la revenirea în tricoul roș-albastru.

Orădeanul în vârstă de 34 de ani a reușit să înscrie un gol superb în vinclul porții lui Eșanu, 1-0, cu un șut devastator din lovitură liberă.

La final, internaționalul care a jucat pentru Nantes, în Ligue 1, spune că mai are multe de demonstrat în fotbalul românesc.

"Chiar toate lucrurile au decurs de minune. Trebuia să execut la penaltiul lui Cordea, dar l-am lăsat, pentru că acum toată echipa trebuia să simtă că face parte dintr-un proiect. Nimeni nu şi-a calculat eforturile, chiar dacă uneori erau haotice.

Cred că prin ce am realizat în carieră, mi-am câştigat respectul, am văzut la antrenamente, dar trebuie să fac asta în fiecare zi. Trebuie să ţin ritmul, nu mai am 20 de ani, dar nu mă las. M-am simţit ca primul mandat la primele meciuri. M-am retras puţin, să calmez nebunia din mine, eram ca un vulcan.



Am venit să-mi demonstrez mie că pot, că pot face mai bine decât am făcut. Cred că există potenţial enorm, dar sunt multe etape de parcurs pentru titlu", a declarat Keșeru, la finalul partidei.

Dinamo, care nu a avut niciun şut pe poartă duminică seara, a ajuns la cinci eşecuri consecutive, fără gol marcat.