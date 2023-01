Probleme de sănătate pentru Marius Șumudică. Ce a pățit antrenorul român, în Arabia Saudită 

În ultima zi din 2022, Al Raed a fost învinsă în etapa a 11-a din Arabia Saudită și a coborât până pe locul 11 în campionat.

Echipa pregătită de Marius Șumudică (51 ani) a fost învinsă de Al-Taawoun, scor 2-3, în etapa a 11-a din Arabia Saudită, chiar pe teren propriu.

Oaspeții aveau un avantaj de două goluri până în minutul 40, grație golurilor lui Alejandro Romero și Naldo. Chiar dacă a redus din diferență în minutul 45+4, Al-Raed nu a avut puterea să evite înfrângerea.

Probleme de sănătate pentru tehnicianul român

Pe lângă situația complicată din campionat, Marius Șumudică s-a confruntat și cu probleme de sănătate, din cauza cărora a fost nevoită să stea internat câteva zile.

"Am fost internat două zile, nu am participat la antrenamente. Am făcut o bronho-pneumonie și nu mi-am revenit nici acum. Vorbesc foarte greu.

Am fost rău, rău, am luat un medicament care să îmi deschidă bronhiile să pot respira, greu. Un virus, de la rece la cald, probabil. Aici e foarte frig, am înțeles că în România sunt 17-18 grade. Aici plouă de rupe pământul, sunt 5-6 grade", a spus Marius Șumudică la DigiSport.