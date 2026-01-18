CSC Dumbrăvița a realizat prima mutare după ce l-a pierdut pe cel mai vechi component al lotului, Andrei Olaru. Divizionara secundă a anunțat întoarcerea lui Paul Toroc (21 de ani), portar care revine pe stadionul „Ștefan Dobay” după o experiență nefastă la CSM Slatina. Goalkeeperul n-a mai jucat un meci oficial din decembrie 2024.



Născut la Timișoara și format la LPS Banatul, Toroc a avut un an de coșmar în Olt. Deși în sezonul trecut a prins 14 meciuri, în actuala stagiune a fost trecut pe linie moartă și nu a fost utilizat deloc. Ultimul său meci oficial datează din 7 decembrie 2024, un 1-0 cu Corvinul Hunedoara.



Toroc a mai trecut în carieră pe la satelitul Viitorului Constanța, Fortuna Becicherecu Mic și Ripensia. Acesta plecase de la Dumbrăvița în vara lui 2024, atras de un salariu mai bun.



„Ne bucurăm să anunțăm revenirea în alb-verde a portarului Paul Toroc. Goalkeeperul născut la 21 mai 2004 a mai evoluat pentru CSC Dumbrăvița în sezonul 2023/2024, cu 10 meciuri bifate în Liga 2. În ultimul an și jumătate a fost legitimat pentru CSM Slatina, pentru care a strâns 14 apariții în eșalonul secund. Bun revenit, Paul!”, a transmis CSC Dumbrăvița.



Dumbrăvița a pierdut cel mai utilizat jucător



Veștile nu sunt însă doar bune pentru bănățeni. Tot sâmbătă, Dumbrăvița a bifat a treia despărțire a iernii, una care îi dă bătăi de cap antrenorului. Raul Ailenei (18 ani), cel mai folosit jucător în prima parte a sezonului, și-a reziliat contractul și va merge la Știința Poli Timișoara.



Mijlocașul, care aparține de Ripensia, a fost titular în 16 din cele 17 etape și a marcat un gol, fiind o piesă esențială pentru regula „under”.

