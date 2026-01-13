Edilul a fost reținut în urma condamnării definitive la patru ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a clubului sportiv local.



Edilul în vârstă de 57 de ani nu s-a predat autorităților imediat după pronunțarea sentinței de către Curtea de Apel Constanța. Oamenii legii au fost nevoiți să intervină pentru punerea în aplicare a mandatului, reușind să-l localizeze pe acesta în cursul după-amiezii, în jurul orei 17:50.



Surse judiciare au indicat că primarul a fost preluat de o escortă și transportat direct la penitenciar, unde urmează să își ispășească pedeapsa primită pentru abuz în serviciu în formă continuată. Decizia de astăzi este finală și menține hotărârea Tribunalului Constanța din februarie anul trecut.



„În cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă, cu sprijinul polițiștilor Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, au identificat un bărbat, de 57 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 4 ani de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată. Persoana în cauză a fost escortată și încarcerată în Penitenciarul Poarta Albă”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.



Aproape 2 milioane de euro virați către echipa lui Grigoraș



Problemele penale ale lui Liviu Negoiță sunt strâns legate de modul în care banii publici au ajuns în conturile Asociației Axiopolis Cernavodă, grupare care a intrat în faliment în urmă cu patru ani.



Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe edil pentru că, în intervalul aprilie 2017 – august 2019, a aprobat nu mai puțin de 33 de plăți considerate ilegale către clubul sportiv. Suma totală a prejudiciului s-a ridicat la 9.307.790 de lei, echivalentul a aproximativ 1,9 milioane de euro.



Banii au fost virați într-o perioadă în care echipa de fotbal a orașului era antrenată de cunoscutul tehnician Petre Grigoraș. Deși clubul avea secții diverse, de la atletism și baschet până la kempo și înot, anchetatorii au stabilit că plățile s-au făcut cu încălcarea dispozițiilor legale, neexistând programe sportive de finanțare valabile între UAT Cernavodă și club.



Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța l-a obligat pe Negoiță și la plata cheltuielilor judiciare, respingându-i apelul ca nefondat.

