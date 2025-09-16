Rezultatul de 0-3 cu Dinamo i-ar putea aduce plecarea lui Liviu Ciobotariu de la Petrolul. Antrenorul a anunțat că va purta o discuție cu șefii clubului pentru a-și pune la punct viitorul, iar prahovenii se gândesc deja la un înlocuitor.



Marius Șumudică, dorit la Petrolul



Pe lista posibililor antrenori care ar putea prelua Petrolul se regăsește și Marius Șumudică, scrie ProSport. Singura problemă ar putea fi reprezentată de pretențiile financiare ale lui ”Șumi”, care a dezvăluit recent că are oferte din China și Arabia Saudită.



Dacă vor fi refuzați de Șumudică, cei de la Petrolul au și varianta Mircea Rednic, liber de contract după ce s-a despărțit de belgienii de la Standard Liege. ”Puriul” a mai antrenat de două ori Petrolul, în 2012 și 2015, dar nu a rezistat mai mult de cinci luni.



Liviu Ciobotariu a preluat Petrolul în vară, iar în zece partide a reușit doar două victorii (una în campionat, 3-0 cu Metaloglobus, și una în Cupa României, 2-1 cu Poli Iași). Trei meciuri s-au încheiat la egalitate și cinci au fost înfrângeri.



Situațiile disperate cer măsuri disperate la Petrolul. Echipa are doar șase puncte după nouă etape și ocupă locul 14, la un punct distanță de următoarele clasate, FCSB, CFR Cluj și Hermannstadt. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca în deplasare, cu Unirea Slobozia.

