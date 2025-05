Steaua să pregătește să încheie încă un sezon în care a jucat, practic, degeaba în „B“. Așadar, cum se întâmplă des în sistemul românesc grav bolnav, mai ales acolo unde sunt bani publici, „timpul trece, leafa merge“.

Această zicala descrie perfect situația de la CSA Steaua, club care „toacă“ bani publici cu nemiluita, însă nu e în stare să-și rezolve problema legată de găsirea unui finanțator privat, astfel încât să dobândească, la un moment dat, dreptul de a promova în Superliga noastră. Și mai grav e că, atunci când le-au fost propuse niște soluții, conducătorii Clubului Sportiv al Armatei au „reușit“ să anuleze din start orice discuție pe această temă.

Acum, Victor Pițurcă (69 de ani), un promotor al proiectului fotbalistic pornit de CSA Steaua, a relatat pentru Digi Sport un episod care l-a lăsat fără cuvinte.

Pițurcă a vrut să aducă investitori americani, la Steaua

Concret, fostul selecționer, din dorința de a ajuta formația militară, le-a propus celor de la Steaua o variantă excelentă: aducerea unor investitori americani. Totul a căzut însă după prima discuție.

„Eu acum doi ani am transmis comandantului că am găsit o companie mare din Statele Unite ale Americii, cu care, întâmplător, am vorbit despre această chestiune. Oamenii au fost dispuși să discute și eu am pus pe masă prețuri mari, nu 5-10-20 de milioane. Comandantul mi-a zis că nu, că deocamdată nu, că știm ce s-a pățit cu Becali. Ăsta a fost răspunsul. Acum, am înțeles că s-a încercat ceva cu niște oameni care voiau să investească, dar la condițiile puse de minister nu vine nimeni. Adică, omul să vină cu banii și ministerul să conducă clubul. E inacceptabil“, a spus Pițurcă.