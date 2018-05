Petrolul pregateste o coregrafie care sa uimeasca Europa! Ce se intampla in meciul care inchide sezonul

Ultima aparitie a Petrolului in fata propriilor suporteri se vrea un spectacol epic!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Ploiestiul va celebra promovarea in B cu un stadion plin. Suporterii anunta ca vor face o coregrafie pe tot stadionul care sa uimeasca Europa! Fanii Petrolului se despart de liga a 3-a in meciul cu Popesti Leordeni.

Si anul trecut, ploiestenii au reusit un spectacol incredibil in tribune pentru a marca intrarea in C.