S-a întâmplat în 2008, după un meci disputat între Oțelul și Rapid. Atunci, Dorin Semeghin s-a plâns de agresivitatea jucătorilor de la Rapid.

Nervos, Petre Grigoraș i-a dat replica fostului fundaș stânga și l-a ”trimis” la un sport care nu necesită contactul fizic: ”Du-te, bă, la șah!”, a spus atunci antrenorul.

La aproape 14 ani de la acel episod, Grigoraș a dezvăluit că este, din când în când ”tachinat” de elevii săi pe această temă.

Petre Grigoraș și episodul ”Du-te, bă, la șah!”: ”N-a trebuit s-o povestesc eu”

„Bine, n-a trebuit să o povestesc eu. Din contră, mi-au mai pus-o ei din când în când, la multe echipe. Se uitau pe YouTube și mai făceau câte o 'vrăjeală' de genul ăsta cu acea frază. A fost acum vreo 15 ani, dar iată că nu s-a uitat. Întotdeauna am spus că fotbalul este un joc bărbătesc și nu prea accept jumătățile de măsură, ca la orice mic contact sau șicană să cedezi.

Am fost pretențios, din punctul ăsta de vedere, poate am făcut alte greșeli, dar n-am prea acceptat acest lucru. E un joc bărbătesc, un joc dur, un joc de contact. Inevitabil apar accidentări, n-ai cum să te plângi ca o fetiță, luăm și noi exemplu din campionatele puternice și vedem cam la ce nivel s-a ajuns. Trebuie să încercăm să fim și noi așa! Ajungem în străinătate și ne întoarcem așa cum am plecat”, a spus Petre Grigoraș, într-un interviu acordat pentru www.sport.ro.

FC Onești, Farul Constanța, Oțelul Galați, Politehnica Iași, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, ACS Poli Timișoara și Foresta Suceava sunt cluburile pe care le-a antrenat Petre Grigoraș în cariera sa.

Cel mai lung ”mandat” al lui Petre Grigoraș a fost la Oțelul Galați, între 2006 și 2009. (124 de partide, 54 de victorii, 22 de rezultate de egalitate și 48 de înfrângeri)