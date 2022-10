După cinci ani de la ultima experiență ca antrenor în Liga 1, Petre Grigoraș a acceptat acum o nouă provocare și urmărește, de la distanță, cele mai importante echipe din fotbalul românesc. Antrenorul a tras o singură concluzie, în dialog cu www.sport.ro: ”Fotbalul nostru este în scădere”.

Grigoraș este „tachinat” și astăzi pentru episodul ”Du-te, bă, la șah”, cu Dorin Semeghin în prim-plan, chiar dacă au trecut mai bine de 15 ani.

Petre Grigoraș, o nouă provocare la Cernavodă: ”Începutul e promițător, dar să nu ne facem iluzii”

Cum este pentru dumneavoastră această provocare pe care ați acceptat-o la Cernavodă?

Cum să fie, frumoasă! Dacă stai, îți stă norocul și te plictisești. Important e să ai activitate. Dacă-ți place, poți să faci lucruri frumoase. Începutul e promițător, dar să nu ne facem iluzii.

Am văzut că ați avut un parcurs impresionant și în Cupa României.

Am avut un parcurs senzațional! A fost al zecelea meci pe care l-am jucat ca să putem ajunge mai departe. Pe lângă echipele din localitate, am mai eliminat încă trei echipe din Liga 3, o echipă din Liga 2. Din păcate, n-am reușit să facem o minune și să ajungem în grupe, că era tare frumos pentru oraș, pentru jucători. Ar fi fost fantastic ca o echipă de Liga 4 să reușească performanța asta. Pentru mine este o păstrare a ritmului cu care am fost obișnuit ani la rând. Acum sunt la un nivel inferior, sunt acasă, e o navetă scurtă, sunt aproape de ai mei. Chiar e un lucru care-mi convine, deocamdată lucrurile merg bine.

Vă oprește lumea pe stradă prin Cernavodă?

Pe mine mă oprește lumea pe stradă și în Constanța, sunt foarte fericit. Mă bucur enorm că mă respectă în continuare pentru ceea ce am reprezentat pentru acest oraș. E o emulație foarte frumoasă la Cernavodă, cred că au fost importante aceste meciuri de Cupă.

Vă propuneți să ajungeți în eșaloanele superioare?

Ăsta este proiectul de când am acceptat să colaborăm. Speram că există o portiță regulamentară, ca să nu întârziem un an. Am venit în ultimele șase luni, dar nici matematic nu puteam să promovăm, chiar dacă am câștigat toate meciurile. Am dorit să avem posibilitatea să luăm un loc de Liga 3, din păcate nu s-a putut, regulamentul nu ne-a permis. Obligatoriu, după promovarea în Liga 3, pe care ne-o dorim și sperăm să o obținem, este clar că pasul următor este promovarea în Liga 2.

Care este cel mai important lucru pe care l-ați imprimat jucătorilor?

Plăcerea de a juca, în primul rând. Când m-am dus acolo am reușit să repatriez câțiva jucători cu care am mai lucrat în trecut, chiar la nivel de Liga 3, de Liga 2. Unii au renunțat la fotbal, unii nu mai aveau același chef, aceeași plăcere. Unii veneau după accidentări mai grave.

Petre Grigoraș și episodul ”Du-te, bă, la șah!”: ”N-a trebuit s-o povestesc. Din contră, mi-au mai pus-o ei”

Glumind puțin, dumneavoastră ați rămas în memoria suporterilor cu acea frază: ”Du-te, bă, la șah!”, spusă lui Dorin Semeghin, la Oțelul Galați. Ați mai spus asta în vestiar?

Bine, n-a trebuit să o povestesc eu. Din contră, mi-au mai pus-o ei din când în când, la multe echipe. Se uitau pe YouTube și mai făceau câte o 'vrăjeală' de genul ăsta cu acea frază. A fost acum vreo 15 ani, dar iată că nu s-a uitat. Întotdeauna am spus că fotbalul este un joc bărbătesc și nu prea accept jumătățile de măsură, ca la orice mic contact sau șicană să cedezi. Am fost pretențios, din punctul ăsta de vedere, poate am făcut alte greșeli, dar n-am prea acceptat acest lucru. E un joc bărbătesc, un joc dur, un joc de contact. Inevitabil apar accidentări, n-ai cum să te plângi ca o fetiță, luăm și noi exemplu din campionatele puternice și vedem cam la ce nivel s-a ajuns. Trebuie să încercăm să fim și noi așa! Ajungem în străinătate și ne întoarcem așa cum am plecat.

FC Onești, Farul Constanța, Oțelul Galați, Politehnica Iași, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, ACS Poli Timișoara și Foresta Suceava sunt cluburile pe care le-a antrenat Petre Grigoraș în cariera sa.

Credeți că ăsta este unul dintre motivele pentru care fotbaliștii noștri nu reușesc în străinătate?

Sută la sută! Din punct de vedere fizic, suntem sub ei, avem de suferit din punct de vedere al intensității și al forței. Avem de suferit, lucrurile astea trebuie învățate, educate și puse în practică.

Care a fost cea mai frumoasă perioadă din cariera dumneavoastră de antrenor, domnule Grigoraș?

(n.r. - oftează lung) Ce să zic? Cred că am avut mai multe, dacă aș spune una singură, n-ar fi corect.

Spuneți-mi trei!

A fost acea promovare cu Farul Constanța în Liga 1, după aia anul în care am ajuns în finala Cupei. Deci Farul Constanța a fost prima dată. Apoi am avut acea perioadă foarte bună la Oțelul Galați, nu mai zic de prima perioadă de la Pandurii Târgu Jiu. Și în alte părți au fost momente bune și mai puțin bune, dar cred că astea au fost pe primul plan.

Ați prins acea echipă de la Pandurii cu Vlad Chiricheș, Paul Anton...

Dan Nistor, Maxim, Pintilii, Viera și așa mai departe.

Ce ar face acea echipă astăzi în Liga 1?

Și atunci am avut o oportunitate mare să ne batem la titlu, dar era foarte greu să ții jucătorii de valoare. Deja Chiricheș și Pintilii cochetau cu echipa națională, tentațiile au apărut în secunda unu. Clubul n-a putut să-i țină, dar pe undeva normal. Dacă ar fi acea echipă în ziua de astăzi, sută la sută ne-am bate pentru tilu.

Știu că ați mărturisit într-un interviu, recent, că ați vrea să mai primiți o șansă în Liga 1. Încă vă doriți?

Poate a fost interpretată greșit. Nu am cerșit o șansă, îmi doream o șansă. A părut ca un fel de rugăminte, cerere, mai aveam un pic și plângeam și mă puneam în genunchi (n.r. - râde). Nu pot să spun că nu mi-aș dori lucrul ăsta, dar nu mă milogesc sau să fac cine știe ce sacrificii, să mă rog de cineva ca să-mi dea o șansă. Poate ăsta a fost timpul meu, s-a dus, la revedere și trebuie să mă raportez la ceea ce am de făcut acum.

Cine este conducătorul din Liga 1 cu care ați lucrat cel mai bine?

Am avut mulți, dar un om de fotbal adevărat, cu care m-am înțeles extraordinar de bine în perioada 2006-2009 a fost Marius Stan, de la Oțelul Galați. Am avut și alți conducători cu care am colaborat bine, dar el era un om de fotbal, a fost fotbalist, am avut o colaborare bună.

Cel mai lung ”mandat” al lui Petre Grigoraș a fost la Oțelul Galați, între 2006 și 2009. (124 de partide, 54 de victorii, 22 de rezultate de egalitate și 48 de înfrângeri)

”N-am fost și nu voi fi niciodată cel mai tare din niciun oraș”

Ce mai știți despre Gheorghe Bosînceanu, fostul patron de la Farul? Ați mai ținut legătura cu dânsul?

Anul ăsta nu am vorbit, dar în fiecare an discutam. Dânsul, în ultima perioadă, stă mai mult prin străinătate, pe la Monte Carlo. Biroul principal al dânsului e acolo. S-a distanțat de fotbal destul de mult, dar am ținut legătura într-o anumită perioadă. Acum, cu pandemia, a fost puțin mai greu.

Ce impresie vă lasă astăzi fotbalul românesc, comparativ cu perioada în care ați antrenat dumneavoastră în Liga 1?

Urmăresc toate ligile, destul de des, vă spun că-mi place să fac asta. Am auzit zvonuri cum că toți care se lasă și nu mai sunt în competiție spun că fotbalul e mai slab, că nu mai sunt ei acolo, și așa mai departe. Dar ăsta este adevărul! Se vede și la echipele de club, și la echipa națională. Fotbalul este în scădere mare, nivelul și valoarea jucătorilor străini care vin în campionatul nostru este mult sub ceea ce era la un moment dat. La CFR era Yssouf Kone, veneau Wesley și Adailton pe la Vaslui... deci, ce să spunem, nivelul jucătorilor străini era unul ridicat și, normal, ridicau și nivelul fotbalului românesc. Nu întâmplător o bătea CFR pe AS Roma în Champions League, sau Vasluiul se bătea de la egal la egal cu Inter Milano. Deci, despre ce vorbim?

Mai este Petre Grigoraș cel mai tare din oraș?

A fost o deviză pe care am agreat-o, că era plăcută și rima! N-am fost niciodată cel mai tare. Dacă eram, aș fi fost primar, patron de echipă. A apărut această deviză de pe la Farul, cred. N-am fost și nu voi fi niciodată cel mai tare din niciun oraș.

Pandurii Târgu Jiu a fost ultima echipă pe care Grigoraș a antrenat-o în Liga 1, în sezonul 2016-2017. A fost al treilea ”mandat” la echipa gorjeană, după cele din 2010-2013, respectiv 2014.