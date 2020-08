Petre Grigoras revine la echipa pe care a salvat-o de la retrogradare! Cu cine a semnat antrenorul roman

Grigoras a revenit la Oltelul Galati.

Fosta campioana a Romaniei a anuntat printr-un comunicat emis pe site-ul oficial al clubului ca Petre Grigoras a revenit pe banca tehnica a echipei.

Tehnicianul roman a semnat o intelegere valabila pe 1 sezon cu optiune de prelungire de inca un an.

Otelul Galati se afla in Liga 3, iar sezonul trecut pandemia de coronavirus i-a oprit pe locul 6 in clasament.

Ultimul club pe care l-a antrenat Grigoras este Foresta Suceava, echipa care a terminat pe locul 2 in Liga 3.

"SC Otelul Galati anunta revenirea pe banca tehnica a echipei a unuia dintre cei mai indragiti antrenori din istoria clubului ros-alb-albastru, Petre Grigoras. Clubul nostru si tehnicianul in varsta de 55 ani au ajuns la o intelegere contractuala ce se va intinde pe durata acestui sezon, cu drept de prelungire pentru inca o stagiune.

Petre Grigoras este nascut pe 15 noiembrie 1964, in comuna Poduri din judetul Bacau. A debutat ca atacant la Aerostar Bacau, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru FCM Bacau, Steaua Bucuresti, Dobrudzha Dobrich, Levski Sofia, Lokomotiv Plovdiv, Universitatea Cluj si Farul Constanta.

La formatia constanteana s-a retras din cariera de jucator si tot la malul marii a inceput antrenoratul, mai intai ca secund, iar apoi ca principal, reusind chiar sa promoveze Farul in prima liga. A mai antrenat pe FC Onesti, Petrolul Moinesti si din nou Farul Constanta, dupa care a facut pasul la Otelul, unde a reusit un parcurs senzational in doar cateva sezoane: de la o salvare de la retrogradare miraculoasa pana la castigarea Cupei UEFA Intertoto si participarea in preliminariile Cupei UEFA.

Dupa o perioada in care a pregatit pe Politehnica Iasi si Pandurii Tg. Jiu, Grig a revenit pentru un scurt timp la Otelul, iar apoi a mai trecut pe la CFR Cluj, Pandurii Tg. Jiu, ASA Tg. Mures, Poli Timisoara, Farul Constanta (formatia pe care a promovat-o in liga secunda), iar in editia precedenta de campionat a pregatit-o pe Foresta Suceava, in aceeasi serie cu formatia noastra.

Cunoscut pentru stilul sau ofensiv si pentru faptul ca a „inventat” multi jucatori care au jucat la cel mai inalt nivel, Petre Grigoras revine in aceasta vara la Otelul, la clubul unde si-a castigat un loc in inimile otelarilor si alaturi de care este pregatit sa scrie o noua fila de istorie ros-alb-albastra. Alaturi de staff-ul deja existent, Daniel Lovin (antrenor secund) si Iulian Olteanu (antrenor cu portarii), va fi cooptat si Sorin Haraga (antrenor secund si delegat).Bine ai revenit pe banca Otelului, Petre Grigoras!", a fost anuntul postat pe site-ul clubului.