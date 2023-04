Duminică este ziua întâlnirilor dintre Rapid și FCSB la toate nivelurile! Echipele de juniori se duelează în aceeași zi în care grupările din Liga 1 dispută derby-ul etapei, meci cu miză mare pentru ambele echipe, care se va desfășura în Giulești.

La juniorii Rapidului evoluează și băiatul lui Dan Șucu, unul dintre finanțatorii de la Rapid, dar și nepotul căpitanului giuleștenilor, Cristi Săpunaru. Alex Ioniță I, eroul Rapidului din victoria istorică, scor 5-1 în fața echipei lui Gigi Becali, va fi cel care va da lovitura de start alături de Loredana Toma, campioana de la haltere.

„Este un joc important pentru tot clubul, începând cu juniorii cei mari. Motivația lor vine din spiritul rapidist și adversitatea care se naște de îndată ce te-ai legitimat la clubul Rapid. Ei sunt în proces de învățare din punct de vedere tehnic-tactic, dar peste asta există suflul acesta pozitiv și agresivitate sportivă pentru meciurile de tip derby.

Eu, în mod normal, trebuie să fiu profesionist, să pregătesc toate meciurile la fel, însă ei au o motivație și concentrare sporită la astfel de jocuri, dar mă deranjează că nu sunt la toate jocurile așa. Mă ajută că jucăm în ziua meciului din Liga 1, automat trebuie să mă raportez la prima echipă și le spun că ochii tuturor celor din conducere stă și pe cei mici, pe juniori, un lucru real la toate jocurile, avem conducerea prezentă la toate meciurile de acasă.

Faptul că se simt priviți mă ajută și pe mine să le transmit hotărârea și agresivitatea legată de joc, îndârjirea cu care să abordeze meciul. Ajungând într-o etapă avansată a Ligii Elitelor, am fost plăcut surprins, la semifinală cred că a fost un joc cu spectatori mai mulți decât la majoritatea meciurilor de la Liga 3, cred că poate și în meciuri din Liga 2. Există interes, părinții s-au mai cizelat, pentru că au fost situații de-a lungul timpului, dar am văzut persoane care se uită la meci și încurajează”, a declarat Octavian Chihaia pentru www.sport.ro și PRO TV.

Patru derby-uri Rapid - FCSB într-o singură zi

Ioniță îi antrenează pe juniorii Rapidului alături de Octavian Chihaia și se pregătesc de derby-ul de duminică.

„E foarte important pentru ei (n.r. Rapid) să iasă din această situație un pic mai dificilă și ce e mai bun decât contra FCSB-ului?”, a declarat Ioniță I pentru www.sport.ro și PRO TV.

„Trebuie să ne menținem reputația și să câștigăm. (n.r. Seara în tribună în Giuleși?) Da, normal, copii de mingi. (n.r. Cine marchează?) Antonio Sefer”, a declarat fiul lui Dan Șucu.

„Rapid are clar prima șansă și cred că o să câștige. (n.r. Cine marchează?) Crisi Săpunaru”, a declarat și Luca Spirea, nepotul fundașului de la Rapid.

Tensiunea e mare și la derby-urile celor mici din cauza părinților, care sunt „capul răutăților” și pun presiune.

Alex Ioniță: Crede-mă că sunt meciuri foarte aprinse și foarte disputate.

Octavian Chihaia: Părinții s-au mai cizelat pentru că a fost o mare problemă de-a lungul timpului.

Octavian Chiahia: „La Rapid mă simt cel mai bine!”

„Am avut răbdare și am început antrenoratul de la cele mai mici vârste pentru a-mi putea termina toate studiile, ajungând până la licența PRO. Am cunoscut și antrenoratul la seniori, am fost principal la Liga 3, inclusiv doi ani și jumătate secund la Liga 1, chiar cu niște momente, din cauza Covid, în care a trebuit să fiu antrenor principal chiar.

Școala am făcut-o strict pentru mine, indiferent de nivelul la care antrenez, dar aici la Rapid mă simt cel mai bine și sunt exact unde mi-aș dori să fiu. Mă simt ca acasă, sunt înconjurat de o conducere profesionistă, avem sprijinul ei, toate condițiile și sper ca jucătorii pe care îi antrenez să înțeleagă eforturile făcute din partea clubului pentru a-i ajuta și a debuta la echipa mare.

Cu cât e mai ridicat nivelul, cu atât e mai simplu pentru un antrenor să motiveze. Niște lucruri elementare, particularități ale echipei adverse, în rest e vorba de suflet, minte și de limpezime în decizii. Participăm la toate jocurile de acasă ale primei echipe”, a adăugat Chihaia.