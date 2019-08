"Sa mor eu de nu ii trimit pe aia de la FCSB la trageri! Nu vedeti fața mea? Am o viata grea!" Dan Petrescu, reactie incredibila dupa ce si-a aflat adversarele din Europa League

CFR Cluj are o misiune imposibila in grupele Europa League.

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a avut o reactie incredibila dupa tragerea la sorti pentru grupele Europa League. Campioana Romaniei le va intalni pe Lazio, Celtic si Rennes iar Petrescu este convins ca era cea mai rea varianta posibila.

"Eram in masina la ora aia si mi s-au spus la telefon primele 3 echipe din fiecare grupa si singura grupa pe care n-o doream era cea in care suntem. Vedeti si fata mea, nu? Asa ghinion n-am avut in viata mea. Au fost 5 trageri la sorti, la toate am cazut cel mai rau posibil.



Oamenii care s-au dus (la tragerea la sorti), e ultima oara cand merg, daca voi fi eu la CFR. E a 5-a oara, trebuia sa mai schimbam. Nu e vina lor ca nu trag ei, dar eu cred in destin si superstitie. Daca imi spune FCSB pe cine trimite la tragerile la sorti, sa mor eu daca nu i-as trimite eu pe aia. Au avut 4 meciuri: Armenia, Moldova, Mlada si Guimaraes. Doamne Fereste! Si noi pe cine avem?!



Dupa tragerea la sorti, sincer, sunt mult mai rau decat dupa infrangerea cu Slavia. Esecul l-am acceptat, am jucat impotriva unei echipe foarte, foarte bune si putin noroc ne-a lipsit. Dupa meci am declarat ca obiectivul clar este primavara europeana. In 5 grupe am fi avut sanse foarte bune, in 5 grupe aveam sanse micute, dar existau si in 2 grupe nu prea aveam sanse. Aia cu Roma si asta cu Lazio si Celtic si cu Rennes, care cred ca daca va juca in grupa cu toata echipa o va castiga, mai ales ca i-a batut si pe Paris Saint-Germain in campionat si sunt intr-o forma excelenta si are o academie excelenta" a spus Dan Petrescu.

"Ar fi un miracol sa castigam maine"

Dan Petrescu se teme de partida de sambata contra celor de la Astra.

"(Jucatorii) stiu de ce sunt suparat, nu sunt suparat pe ei ci pe tragerea la sorti. Ca sa ajungem la anul in grupele Champions League trebuie sa castigam campionatul. Maine trebuie sa castigam daca vrem sa mergem mai departe. Pentru mine e un miracol daca vom castiga din mai multi factori. In primul rand, sunt jucatori pe care i-am trimis acasa, care vor fi la echipa nationala, Deac si Bordeianu. Au jucat foarte multe meciuri. Ii avem in continuare pe Culio, Vinicius si Cestor accidentati. Ne-am intalnit cu jucatori veniti de la Cluj ieri, n-au fost cu noi la Praga, printre ei Pereira si Traore. Si nu in ultimul rand, jucatorii ceilalti au multe meciuri si acum este prima oara cand fac antrenament cu o zi inaintea meciului si incerc sa fac putina tactica si putine faze fixe, ceea ce e foarte putin de la ce vreau eu de la un meci de fotbal.



Apoi va veni o pauza si nu avem foarte mult timp. Sper sa facem un meci amical cu o echipa puternica, sper sa gasim. Apoi vine Europa. Mai ales ca primul meci va fi incredibil de greu cu Lazio. Nu ma asteptam la asa ceva, m-ati prins gresit acum, inca nu mi-am revenit, e un soc prea mare pentru mine. Sincer ma gandeam ca nu se mai poate sa avem ghinion. Nu voiam nici noroc, voiam ceva cat de cat sa speram si noi. De surprins, putem surprinde dar nu stiu daca ne calificam. De surprins, sa castigam un meci, speram sa-l castigam. Dar va fi greu sa-l castigam si pe acela.



Aveai acolo, prima grupa de exemplu era fantastica. Qarabag, APOEL si a cazut acolo Dudelange. Si grupa a 2-a era buna, si a 4-a, numai a 5-a, nu. Si acolo am picat. Celtic cei mai fericiti sunt, am auzit reactii de la ei. Eu nu stiu nimic de aceasta oferta (de la Celtic pentru Omrani). Noi dam drumul la orice jucator. Pascanu nu are inca acea carte verde, speram sa vina pana la ora meciului, daca vine poate sa joace. Golofca am primit-o, dupa antrenamentul de astazi trebuie sa ma decid daca poate fi bagat sau nu.

Din pacate, luni se incheie perioada de transferuri si trebuie sa dau lista pentru UEFA si nu mai putem schimba. Avem jucatori incerti sau indisponibili, nu stiu daca sa-i pun pe lista, precum Vinicius si Culio. Nu avem voie sa punem multi jucatori, doar 19 de camp si 2 portari. Celtic are vreo 45, ca sa va dau un exemplu. Noi nu avem pentru ca nu am crescut copii, nu am aceasta academie. Plus cu Fair-Play-ul Financiar am mai pierdut 2 jucatori si mi-e foarte greu sa gasesc 19 jucatori pentru ca noi avem 22 de jucatori de camp si era ideal pana in decembrie (sa poti schimba). E posibil sa pierdem jucatori cu accidentari si sa nu gasim 15 jucatori pana in decembrie cand e ultimul meci. Am o viata grea zilele astea.

Eu am mare incredere in Contra. Am zis-o si o repet. Acum ca poate o sa fie critici ca l-a luat pe Paun ca am zis eu...Va jur ca nu i-am zis nimic. Nu am vorbit cu el" a spus Dan Petrescu.