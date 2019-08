ULTIMA ORA | El e antrenorul care o poate scoate pe FCSB din criza fara precedent! Gigi Becali e gata sa dea lovitura

FCSB poate avea al 4-lea antrenor in acest sezon care a inceput acum mai putin de 2 luni.

Vicecampioana Romaniei, FCSB, trece printr-un moment extrem de dificil, unul dintre cele mai negre din istoria clubului - eliminata rapid din Europa League, FCSB se afla pe ultimul loc in Liga 1, pozitie pe care o va ocupa si dupa aceasta etapa daca nu o invinge duminica seara pe Viitorul!

Bogdan Arges Vintila a fost numit saptamana trecuta de FCSB insa echipa a suferit o infrangere dura in primul meci, 0-4 cu Gaz Metan. A venit apoi infrangerea cu Vitoria Guimaraes si ratarea grupelor Europa League astfel ca nimic nu-i garanteaza lui Vintila ca va ramane pe banca echipei.

Edi Iordanescu, marea tinta a lui Becali

Dorit de Gigi Becali la FCSB si in vara, dar si dupa plecarea lui Bogdan Andone, Edi Iordanescu nu a dorit sa o paraseasca in acel moment pe Gaz Metan Medias. Insa un conflict cu presedintele Mediasului, Ioan Marginean, l-a facut pe Iordanescu Jr sa ia in calcul plecarea, scrie Gazeta! Iordanescu a anuntat in conferinta de presa de dinaintea partidei din weekend cu Poli Iasi de sambata ca ia in calcul plecarea de la echipa!



"Sa ne indeplinim obiectivul, sa intram in play-off, dupa care, din vara, cu tot regretul, probabil ca e posibil sa aleg un alt drum, fiindca eu imi doresc performanta, imi doresc continuitate, imi doresc lucruri organizate si asezate si nu pot sa-mi asum responsabilitatea pentru lucruri pe care eu nu le fac" a spus Edi Iordanescu.