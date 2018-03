OPINIE / Poate ca nu fac "blaturi", poate atat ii duce mintea! Chirea, dupa faza incredibila de la Calarasi - Afumati

Fotbalistul roman a ajuns sa joaca conform expresiei "gleznele mele minte nu are" (sic!).

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Jucatorii de la FC Afumati au tras de timp in finalul meciului cu Dunarea Calarasi, desi erau condusi cu 2-1, iar marcatorul golului victoriei calarasenilor a primit un cartonas rosu stupid, dupa ce si-a scos tricoul in timp ce celebra golul.



In urma cu exact 20 de ani, pe cand era antrenor al lui Inter Milano, Mircea Lucescu a dat o declaratie care mi-a ramas in minte: "In Italia, diferenta intre jucatorii din Serie A si cei din Serie C e facuta de creier. Fotbalistii de valoare gandesc mai mult, mai repede si mai bine, inteleg lucrurile mai usor si se exprima, pe teren si in afara lui, mai natural. Fotbalul s-a uniformizat: se folosesc cam aceleasi metode de pregatire fizica si tactica, medicamentatia e cam aceeasi, echipamentul e acelasi, terenurile sunt cam de aceeasi calitate. Dar jucatorii de valoare inteleg fotbalul in profunzime si sunt in stare sa gandeasca singuri, nu trebuie sa il pui cu mana undeva si sa ii strigi mereu ce sa faca".



Sambata, liderul Ligii a 2-a, Dunarea Calarasi, a invins pe teren propriu pe CS Afumati, ocupanta locului 4 in clasament, scor 2-1. Meciul, unul destul de echilibrat per ansamblu, poate si din cauza calitatii proaste a gazonului denivelat, lipsit de iarba si acoperit in unele zone cu nisip, a etalat, pe langa un fotbal de o calitate indoielnica, un comportament al jucatorilor demn de filmele de comedie.



In primul rand, in minutul 72, fundasul celor din Afumati, Razvan Patriche, a luat al doilea cartonas rosu, dupa o intrare dura, intr-o faza banala la mijlocul terenului. Ulterior, marcatorul golului victoriei calarasenilor, Calin Cristea, a primit al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu, in minutul 79, dupa ce, in valtoarea sarbatoririi reusitei, s-a dezbracat de tricou, spre stupoarea antrenorului Dan Alexa. Primul cartonas galben il primise cu doar 6 minute mai devreme, ca urmare a unei "alunecari" inutile dupa un duel petrecut intr-o zona neutra a terenului, urmata de proteste.



In minutul 89, cand, teoretic, ilfovenilor le ardea buza dupa egalare, fundasul central Constantin Robicek a facut inexplicabil un sprint de 30 de metri pentru a executa un aut de margine, dar, spre stupoarea colegilor, adversarilor, arbitrilor si spectatorilor, a tras de timp cateva zeci de secunde si a primit un cartonas galben de la "centralul" Catalin Busi, care a procesat greu faza, crezand ca se pregateste o schimbare, si nu ca jucatorul, care avea interes sa repuna repede mingea in joc, trage de timp. O alta faza uluitoare s-a intamplat in minutul 90+3, cand Vlad Tudorache, mijlocasul Afumatiului, s-a agatat de un adversar, dupa ce acesta saltase mingea peste el. Parca surprins ca nu a primit cartonas galben, Tudorache a sutat puternic in minge, dupa fluierul arbitrului, ca sa fie sigur ca va fi avertizat.



Daca ne uitam la varsta celor patru jucatori, Razvan Patriche (31 ani), Calin Cristea (29 ani), Constantin Robicek (29 ani) si Vlad Tudorache (23 ani), ne dam seama ca in aceste evenimente nu au fost implicati juniori de 17-18 ani, despre care se spune ca nu sunt promovati pentru ca sunt lipsiti de experienta, valoare si ambitie. Din moment ce denumirea oficiala a esalonului secund este "Liga 2 Casa Pariurilor", am fi tentati sa credem ca unii jucatori au plasat un pariu si ca au incercat sa il faca castigator. Insa, metodele respective par prea stupide chiar si pentru un "blat". Le-am oferit destul jucatorilor din Romania alibiul meciurilor aranjate pentru toate gafele pe care le fac si lipsurile pe care le au. Poate ca ar trebui sa incepem sa ne gandim ca asta e nivelul fotbalistului roman, iar motto-ul dupa care se ghideaza e "gleznele mele minte nu are". La prima vedere, s-ar putea sa para ca alearga si ca lovesc mingea asemanator unui fotbalist, dar poate ca problema e la cap...