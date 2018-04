Opinie / Alta pata a dalmatianului fotbalul romanesc: judecata in "Dosarul arbitrilor deghizati" dureaza de 9 luni, iar faptele s-au intamplat acum 15 luni!

In Romania, cuvintele "blat" si "pariuri" sunt considerate doar niste obscenitati, care mai aduc din cand in cand un pic de roseata in obrajii unui fotbal neprihanit si idilic.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Dosarul arbitrilor din Dambovita, care ar fi colaborat cu mafia pariurilor, s-au dat straini si au condus intr-un mod dubios jocurile echipelor romanesti in cantonamentele din Cipru si Turcia, a fost din nou amanat. Noul termen este pe 14 aprilie 2018.



Dosarul 14/CD/2017, inaintat Comisiei de Disciplina din cadrul FRF, are ca "reclamant" Federatia Romana de Fotbal si ca "parati" pe Catana Cristian (arbitru central activ la Liga 3), Petre Dan Ioan (arbitru de centru activ la nivel judetean), Nedelcu Razvan Ioan (asistent activ la nivel de judeteana), Niculae Laurentiu (asistent activ la nivel de judeteana), Grigorascu Cristian (fost asistent, angajat al Ministerului Afacerilor Interne, in cadrul Jandarmeriei) si Burtescu Septimiu (fost arbitru FIFA de sala, consilier DJST Dambovita).



La finalul lunii ianuarie 2017, o ancheta Gsp a devoalat o retea numita "Secta", formata din mai multi arbitri romani din Dambovita, care s-au prezentat drept originari din Turcia, Cipru sau Slovenia, pentru a putea conduce meciurile amicale sustinute de echipe romanesti in cantonamentele de iarna. Aceste partide au fost suspectate de agentia mondiala de monitorizare Federbet ca ar fi fost aranjate de mafia pariurilor, iar reprezentantii cluburilor romanesti implicate in acele meciuri de pregatire au sesizat modul anormal in care respectivii s-au comportat pe teren. Arbitrii au negat intr-o prima faza ca ei ar fi fost amestecati in meciurile respective, dar, desi unii dintre ei au incercat sa isi schimbe infatisarea, lasandu-si barbi sau tunzadu-se foarte scurt, fotografiile si imaginile video au dovedit contrariul. De altfel, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judeteana Dambovita a deschis un dosar penal ca urmare a publicarii articolului, dupa ce s-a constatat ca acuzatiile au baze reale.



Dupa strangerea probelor si analizarea informatiilor, Federatia Romana de Fotbal i-a reclamat, inca din august 2017, propriei Comisii de Disciplina si Etica pe 5 dintre cei 8 care si-ar fi asumat identitati false pentru a orchestra "blaturi", dar solutionarea nu pare sa fie posibila prea curand. Desi, la prima vedere, speta pare simplu de rezolvat si abaterile facil de pedepsit, de fapt au trecut 15 luni de la comiterea faptelor si 9 luni de deschiderea dosarului, iar cercetarea pare sa mai aiba nevoie de cel putin jumatate de an de "dospit", in conditiile in care comisiile federale ezita sa se pronunte deoarece asteapta mai intai o solutionare a cazului din partea DNA, care a preluat dosarului din cauza faptelor grave incriminate.



Intr-o tara normala pare de necrezut ca un dosar atat de clar sa ajunga la 25 de termene, in care fie au avut loc prorogari, fie audierile au mers in ritm de melc, fie s-au strans probe de parca ar fi fost vorba de acuzatii grave de terorism sau securitate nationala, si solutionarea sa nu se vada la orizont. Dar e de inteles intr-o tara ca Romania, unde procesele banale au nevoie de ani intregi ca sa se finalizeze si risti sa mori cu dreptatea in mana si cu codurile de legi agatate de gat.



Acest dosar este inca o dovada ca, in fotbalul romanesc, indiferent de cine a condus FRF, LPF, CCA sau cluburile si in ciuda dovezilor covarsitoare aparute in spatiul public, cuvinte ca "blat", "reciprocitate", "Cooperativa", "mafia pariurilor", "mita pentru arbitri", "comisioane" sau "coruptie" raman inca subiecte tabu. In loc sa ajute la starpirea fara mila a unor astfel de practici si sa se implice activ in stergerea acestor pete negre de pe fata fotbalului nostru, toti conducatorii din ultimii aproape 30 de ani au preferat sa fie complici, sa inchida ochii, sa bage mizeria sub pres, pentru ca, Doamne fereste!, sa nu aiba de suferit imaginea lor pe plan intern si sa nu ne facem de ras pe plan extern.



Asa s-a ajuns la luarea in bascalie a sutelor de acuze publice in privinta unor partide suspecte sau la pedepsirea extrem de blanda a singurului blat dovedit (Ceahlaul - Dinamo 1-2, 10 martie 2003), a valizelor si pungilor pline cu dolari cu care Gigi Becali fugarea jucatorii altor echipe, a pariorului spovedit Marius Sumudica sau a dezvaluirilor fotbalistului Marius Postolache in privinta practicilor de la Vointa Sibiu. Exemplul dat prin pedepsirea "cuibusoarelor de nebunii" de la Gloria Buzau si Unirea Tarlungeni pare doar o galeata cu apa aruncata intr-un incendiu de padure. De altfel, in fotbal pare sa se aplice regula din politica romaneasca: daca nu afla nimeni de problema, inseamna ca nu exista; daca afla, o sa uite ei, ca mai au si alte lucruri de facut, doar nu stau "geana" pe noi.

