EXCLUSIV Omul de care FCSB depinde în Europa. Cifrele arată de ce Becali nu-și permite să-l piardă

Omul de care FCSB depinde în Europa. Cifrele arată de ce Becali nu-și permite să-l piardă Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB ar putea ataca preliminariile Conference League fără o piesă importantă.

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FCSBAdrian Ilieflorin tanase
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Campioana României se află în prezent în cantonament la Venray, în Olanda. Delegația bucureștenilor a făcut deplasarea fără Florin Tănase, al cărui contract a expirat la 30 iunie.

FCSB își începe cursa europeană în turul al doilea preliminar din Conference League, acolo unde a fost desemnată cap de serie și va da piept cu letonii de la FK Auda. Pentru a nu avea emoții în această „dublă”, prelungirea contractului mijlocașului ofensiv este esențială.

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Gigi Becali, intervenție în scandalul Florin Tănase - Giovanni Becali / Foto: Sport Pictures
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Cifrele unui sezon bun

O simplă privire asupra randamentului său din sezonul precedent demonstrează de ce formația roș-albastră nu își permite luxul de a-l pierde. În stagiunea recent încheiată, Tănase a fost o prezență constantă în echipă și a strâns un total de 52 de apariții în tricoul FCSB. Contribuția sa ofensivă a fost una de top, el reușind să marcheze 17 goluri în toate competițiile. La aceste reușite se adaugă și 9 pase decisive oferite colegilor săi.

În sezonul regulat din SuperLiga, el a bifat 28 de partide, timp în care a înscris de 11 ori și a furnizat 8 assist-uri. „Tase” a fost la fel de productiv și în meciurile din play-out, unde a mai adăugat 4 goluri în cele 8 confruntări disputate.

Adrian Ilie este de părere că o eventuală plecare a lui Florin Tănase de la FCSB ar cântări greu în angrenajul echipei.

„Dacă pleacă și Tănase, pierd 2 jucători importanți, doi jucători de bază. Din punctul meu de vedere, Tănase e un jucător foarte valoros”, a spus Adrian Ilie, potrivit PRO TV și SPORT.RO.

Cu meciurile decisive din cupele europene bătând la ușă, rezolvarea situației contractuale a lui Florin Tănase rămâne mutarea pe care FCSB este obligată să o facă pentru a-și asigura liniștea în compartimentul ofensiv.

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