Prima reacție a fotbalistului de la FCSB după calificarea istorică la Cupa Mondială

Fundașul a fost integralist în meciul decisiv cu Arabia Saudită, scor 0-0, și a fost principalul remarcat în tabăra africanilor. Imediat după fluierul final, apărătorul în vârstă de 28 de ani și-a exprimat entuziasmul pentru performanța țării sale și nu i-a uitat pe suporterii din România.

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Mesajul pentru fanii roș-albaștri

„Sunt foarte, foarte fericit pentru calificare, pentru ziua de azi, pentru țara mea. Sunt extrem de fericit, dar acum trebuie să muncim pentru meciul cu Argentina. Sunt foarte multe emoții după meciul de azi, dar sunt foarte fericit. Acum vreau doar să le mulțumesc fanilor FCSB-ului și… sunt foarte, foarte fericit”, a transmis Joao Paulo, potrivit as.ro.

Fotbalistul a avut o prestație defensivă sigură în fața saudiților, terminând jocul cu 87 de atingeri ale balonului și 10 contribuții utile în apărare. De asemenea, Joao Paulo a câștigat toate duelurile aeriene în care a fost implicat, iar platforma Sofascore l-a recompensat cu nota 7,5 pentru evoluția sa. Pentru el a fost a doua apariție la actualul turneu final, după ce a mai bifat 14 minute în duelul cu Spania din prima etapă a grupelor.