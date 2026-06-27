Prima reacție a fotbalistului de la FCSB după calificarea istorică la Cupa Mondială

Prima reacție a fotbalistului de la FCSB după calificarea istorică la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Joao Paulo a oferit prima reacție după ce naționala din Capul Verde a obținut calificarea în șaisprezecimile Mondialului din 2026, unde va da piept cu Argentina.

TAGS:
FCSBCapul Verdejoao paulo
Din articol

Fundașul a fost integralist în meciul decisiv cu Arabia Saudită, scor 0-0, și a fost principalul remarcat în tabăra africanilor. Imediat după fluierul final, apărătorul în vârstă de 28 de ani și-a exprimat entuziasmul pentru performanța țării sale și nu i-a uitat pe suporterii din România.

  • Joao paulo 5
×
Joao Paulo, la FCSB / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mesajul pentru fanii roș-albaștri

„Sunt foarte, foarte fericit pentru calificare, pentru ziua de azi, pentru țara mea. Sunt extrem de fericit, dar acum trebuie să muncim pentru meciul cu Argentina. Sunt foarte multe emoții după meciul de azi, dar sunt foarte fericit. Acum vreau doar să le mulțumesc fanilor FCSB-ului și… sunt foarte, foarte fericit”, a transmis Joao Paulo, potrivit as.ro.

Fotbalistul a avut o prestație defensivă sigură în fața saudiților, terminând jocul cu 87 de atingeri ale balonului și 10 contribuții utile în apărare. De asemenea, Joao Paulo a câștigat toate duelurile aeriene în care a fost implicat, iar platforma Sofascore l-a recompensat cu nota 7,5 pentru evoluția sa. Pentru el a fost a doua apariție la actualul turneu final, după ce a mai bifat 14 minute în duelul cu Spania din prima etapă a grupelor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB primește o veste excelentă înainte de începerea campionatului: ce se întâmplă cu Arena Națională
FCSB primește o veste excelentă înainte de începerea campionatului: ce se întâmplă cu Arena Națională
Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid
Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid
Omul momentului la FCSB e OUT!
Omul momentului la FCSB e OUT!
ULTIMELE STIRI
Omul de care FCSB depinde în Europa. Cifrele arată de ce echipa nu-și permite să-l piardă
Omul de care FCSB depinde în Europa. Cifrele arată de ce echipa nu-și permite să-l piardă
Dinamo - Motor Lublin ACUM, GOL și o gafă uluitoare, meci ca la Campionatul Mondial! Lewandowski și Ronaldo sunt adversarii ”câinilor”
Dinamo - Motor Lublin ACUM, GOL și o gafă uluitoare, meci ca la Campionatul Mondial! Lewandowski și Ronaldo sunt adversarii ”câinilor”
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor
Iordania - Argentina sau Lionel Messi arbitrat de Istvan Kovacs & Algeria - Austria, de la 05:00!
Iordania - Argentina sau Lionel Messi arbitrat de Istvan Kovacs & Algeria - Austria, de la 05:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Veste uriașă despre stadionul de 117.000.000 de € din România: „Au terminat cu o lună mai devreme”

Veste uriașă despre stadionul de 117.000.000 de € din România: „Au terminat cu o lună mai devreme”

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"

Diletta Leotta a încins atmosfera în Ibiza: imaginile care au atras toate privirile

Diletta Leotta a încins atmosfera în Ibiza: imaginile care au atras toate privirile

E gata! Și-a prelungit contractul cu FCSB

E gata! Și-a prelungit contractul cu FCSB



Recomandarile redactiei
Omul de care FCSB depinde în Europa. Cifrele arată de ce echipa nu-și permite să-l piardă
Omul de care FCSB depinde în Europa. Cifrele arată de ce echipa nu-și permite să-l piardă
Dănciulescu: „Craiova are un culoar bun în Champions League”. Ce spune despre 'drumul' celor de la FCSB
Dănciulescu: „Craiova are un culoar bun în Champions League”. Ce spune despre 'drumul' celor de la FCSB
Anunț oficial: ce se întâmplă cu cea mai proastă investiție din era lui Dan Șucu
Anunț oficial: ce se întâmplă cu cea mai proastă investiție din era lui Dan Șucu
FCSB primește o veste excelentă înainte de începerea campionatului: ce se întâmplă cu Arena Națională
FCSB primește o veste excelentă înainte de începerea campionatului: ce se întâmplă cu Arena Națională
Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid
Atacantul pe care a pus ochii FCSB ajunge la Rapid
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Atacantul care nu a făcut nimic în 10 meciuri în Superligă, convocat la Campionatul Mondial!
Atacantul care nu a făcut nimic în 10 meciuri în Superligă, convocat la Campionatul Mondial!
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
Atacant din străinătate pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul
E gata! FCSB plătește 600.000 de euro pentru al treilea transfer al iernii
E gata! FCSB plătește 600.000 de euro pentru al treilea transfer al iernii
CITESTE SI
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!