Austria a condus de două ori, după golurile marcate de Arnautovic și Sabitzer, însă Algeria a egalat în ambele ocazii datorită reușitelor lui Belghali și Mahrez.

Mulți fani algerieni, bucuroși că au evitat Spania după golul încasat în minutul 90+6

În ultima jumătate de oră, Algeria și Austria păreau mulțumite cu remiza care le asigura calificarea amândurora. Totuși, Riyad Mahrez a declanșat nebunia în minutul 90+3, când a înscris pentru 3-2, scor la care Algeria ar fi încheiat pe 2 în grupă.

Austria a reușit însă să egaleze la ultima fază, în minutul 90+6, prin Sasa Kaladzic, iar remiza a scos Iranul din cursa pentru 16-imile Cupei Mondiale.

Pe rețelele sociale au circulat mai multe filmulețe în care fanii Algeriei au sărbătorit golul de 3-3 marcat de Austria. Motivul? Dacă Algeria ar fi învins, ar fi terminat pe locul 2 și ar fi dat peste Spania în 16-imi.

Remiza o trimite însă pe locul 3 pe Algeria și îi oferă un adversar, cel puțin teoretic, mai accesibil. Este vorba despre Elveția, duelul urmând să se dispute vineri, de la 6:00. Învingătoarea din acest duel va înfrunta Columbia sau Ghana în optimi.

În schimb, Austria merge pe cealaltă parte de tablou și va înfrunta Spania în 16-imi, joi, de la ora 2:00. Învingătoarea din această partidă va înfrunta în optimi câștigătoarea din duelul Portugalia - Croația.