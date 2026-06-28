Oficialii lui Inter vor să îi întărească lotul lui Cristi Chivu pentru sezonul viitor, dar au pierdut deja una din principalele ținte din această vară.

Cristi Chivu l-a cerut pe Marco Palestra, care va semna cu Chelsea în cele din urmă, iar alt fotbalist pe care l-a cerut este pe cale să semneze cu altă echipă din Italia.

Hakan Calhanoglu, hotărât să rămână la Inter

Hakan Calhanoglu a fost unul dintre pilonii de bază echipa lui Cristi Chivu în stagiunea trecută.

Mijlocașul turc este foarte apreciat în cadrul echipei milaneze și este hotărât să rămână la Inter până la finalizarea contractului său, conform TMW.com.

Turcul de 32 de ani mai are contract cu echipa lui Cristi Chivu până în iunie 2027, iar cele două părți ar fi convenit să se despartă la finalul înțelegerii, după stagiunea 2026/2027, iar cea mai probabilă destinație a sa ar fi Turcia.

Rămâne de văzut dacă Inter va dori să îi prelungească înțelegerea mijlocașului de 32 de ani, dar faptul că va juca încă un an pentru „nerazzurri” pare o certitudine.

Hakan Calhanoglu a reușit 12 goluri și șapte pase decisive, în 30 de meciuri jucate pentru Inter, în stagiunea trecută.

Mijlocașul turc este cotat la 16 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.