Henry-Eduard Tudor, copilul-minune al șahului românesc, e vicecampion mondial!

Henry-Eduard Tudor (14 ani și 11 luni) a câștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de șah penru tineret, categoria Open 16 ani, care s-a desfășurat între 15 și 26 iunie la Montesilvano (Italia).

Sportivul legitimat la CSU ASE și CSM Constanța a terminat turneul cu 8 victorii, o remiză și două înfrângeri, adunând 8,5 puncte. Este prima medalie a unui român la Mondialele de șah clasic din 2014 încoace!

Pe primul loc (medalie de aur) s-a clasat azerul Ahmad Khagan, care a strâns 9,5 puncte, după 8 victorii și 3 remize. Pe locul 3 (medalie de bronz) s-a poziționat kazahul Sauat Nurgaliyev (8,5 puncte). La această competiție au participat 155 de jucători din 70 de țări.

„Este o medalie foarte valoroasă, care marchează revenirea şahului românesc pe podiumul Campionatelor Mondiale”, a transmis Federația Română de Șah pe pagina oficială de Facebook.

În 2025, la 13 ani și 10 luni, Tudor a devenit cel mai tânăr Maestru Internațional al României!

Tudor Henry-Edward este considerat noua minune a șahului românesc. El este singurul șahist care a obținut 4 medalii de aur la Campionatele Naționale de Juniori din 2024. De asemenea, a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de Șah Rapid U14 în 2024.

Tudor a obținut și un rezultat remarcabil anul trecut, o remiză împotriva lui Arjun Erigaisi (numărul 3 mondial). Următorul obiectiv al vicecampionului mondial este obținerea titlului de Mare Maestru.

„Henry este un puști cu o inimă mare. Are un viitor strălucit în șah, pasiunea pe care o pune de fiecare dată când practică sportul minții este extraordinară. Si aici nu mă refer doar la meciurile oficiale, ci indiferent de context. Fie că ne aflăm în sala unui Campionat Mondial sau pe o bancă în parc, sufletul lui Henry e pe tabla de șah”, îl caracteriza pe micuțul șahist Marele Maestru Internațional și fost campion național Tiberiu Georgescu, care este și coordonatorul secției de șah a CSU ASE București.