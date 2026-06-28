Gigi Becali sparge banca la FCSB: "Ăsta e jucătorul pe care îl vreau eu cel mai mult"

Gigi Becali continuă să insiste pentru transferul lui Denis Drăguș (26 de ani), însă situația atacantului este complicată, având în vedere că mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, iar turcii nu ar vrea, cel puțin momentan, să îi rezilieze înțelegerea.

Gigi Becali insistă pentru transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Patronul de la FCSB a explicat că s-a înțeles deja cu Drăguș asupra salariului: un milion de euro în primul sezon, iar ulterior 1,5 milioane, în cazul în care echipa va merge într-o cupă europeană. Totuși, este nevoie ca Trabzonspor să accepte rezilierea contractului, Drăguș solicitând la despărțire aproximativ 500.000 de euro.

"Singurul căruia i-am propus 500.000 de euro a fost Drăguș. Dacă ne calificăm în orice grupă europeană, inclusiv Conference, Drăguș va fi singurul care va primi primă de 500.000 de euro. La anul, eu vreau să ajungă la salariul lui de 1,5 milioane de euro. Anul ăsta ar încasa un milion, iar la anul 1,5 milioane.

Nu pot să vă spun toate pentru că după îl încurc pe băiat. Nu pot să vorbesc mai multe, cred că înțelegeți. Nu vreau să-i fac rău băiatului.

Situația cu Drăguș nu e închisă. Asta e lovitura pe care vreau să o dau! Și Coman, dar mai mult Drăguș. Lui Drăguș i-am zis că îi dau un milion, iar lui Coman, 600.000-700.000 de euro.

Drăguș poate să vină oricând. E jucătorul pe care eu îl vreau cel mai mult. Să vină oricând poate el, e jucătorul care îmi place cel mai mult.

El vrea să ia 500.000-600.000 (n.r - de la Trabzonspor, la reziliere). Ei au să îi dea 3 milioane în doi ani. Îi dau eu două milioane în doi ani ani și a zis ca turcii să îi dea măcar 500.000 de euro.

Ei ar vrea să îl dea la schimb cu alt jucător, dar el nu mai e prost. S-a deșteptat și a zis: 'Nu mai merg la schimb, rămân la voi. Dați-mi salariul meu de 1,5 milioane. Nu mai vreau să plec'", a spus Gigi Becali, la Digisport.